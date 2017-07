Quadrilha comandada por mulher é desarticulada e veículos roubados recuperados

Os carros roubados pela quadrilha foram recuperados – Divulgação/PC

Ana Joelma Alcântara da Silva, 36; Andrews Rocha de Souza, 29; Letícia Rigo Viana, 20, e Marcos Igor Gonçalves Costa, 20, integrantes de quadrilha especializada em roubo de veículos na capital, foram presos e apresentados na tarde desta sexta-feira (28). Durante as diligências, um casal de adolescentes, de 15 e 16 anos, foi apreendido por envolvimento com os crimes praticados pelo bando – que era comandando por uma das mulheres.

O delegado Péricles Nascimento explicou que a ação teve o apoio de agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e de policiais militares da Força Tática. O delegado ressaltou que as equipes da especializada receberam denúncias, feitas ao disque-denúncia da Derfv (92) 99347-2700­, informando que elementos desconhecidos, em um carro modelo Celta, de cor prata e placas JXF-2781, estavam cometendo roubos na zona Leste.

Leia também: Traficante manda executar presidiário ‘traíra’ que passou a vender drogas para outro

Uma das vítimas, uma soldadora de 35 anos, registrou Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial nesta sexta-feira, dia 28. Na ocasião, relatou que na noite de quinta-feira (27), por volta das 22h, um carro, com as características informadas nas delações anônimas, conduzido por uma mulher, parou em frente à residência dela, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste. Um adolescente saiu de dentro do veículo e, em posse de uma arma de fogo, a abordou e exigiu que ela saísse do carro, um Prisma, de cor cinza.

“Demos início às diligências em torno do caso e, felizmente, conseguimos desarticular essa quadrilha, comandada por Ana Joelma. A soldadora relatou que estava chegando à casa onde mora quando foi abordada pelos infratores. A filha dela, uma criança de dois anos e três meses, também estava no veículo. Além de recuperarmos o carro levado, também conseguimos reaver os objetos que estavam no automóvel, como produtos de beleza, roupas e bolsas”, argumentou Nascimento.

A equipe de investigação chegou até Marcos Igor e os dois adolescentes envolvidos na ocorrência. Eles estavam em posse do carro modelo Celta, bem como o Prisma levado da soldadora. Durante fiscalização veicular encontraram dentro do Celta diversos objetos oriundos de roubos realizados ao longo desta semana. Aos policiais civis, os infratores informaram que recebiam R$ 1 mil por cada veículo roubado, dinheiro pago por Ana Joelma, líder do grupo.

“Ana Joelma coordenava os roubos dos veículos. Ela recrutava pessoas para roubarem veículos. Joelma tinha facilidade em conseguir documentos e placas adulteradas. Em seguida vendia os automóveis para traficantes. Ao todo, quatro carros e uma motocicleta foram recuperados ao longo da ação deflagrada nesta sexta-feira. Possivelmente existem mais veículos roubados por esses indivíduos. As diligências em torno desse caso irão continuar”, afirmou o titular da Derfv.

Na residência da namorada de Marcos Igor, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, foi apreendida uma arma de fogo do tipo Airsoft, utilizada nos roubos. Já na residência de Ana Joelma, no bairro Japiim, zona Sul, foram achados documentos falsos e placas adulteradas. Ainda na madrugada de hoje, a equipe da Derfv foi até a casa de Letícia, no bairro São José Operário, zona Leste, onde ela indicou a localização de um carro modelo Fox, de cor preta e placas JXL-3361, roubado durante a semana.

Leia também: Ex-candidato a vereador, ‘Pastor Lasmar’ é preso por matar ex-companheira

Um veículo modelo Gol, de cor branca e placas NBC-0141, também foi apreendido com os infratores, além de uma motocicleta modelo Lander da marca Yamaha, de cor preta e placa JXU-0742, achada com Andrews. “Com Andrews achamos documentos falsificados e três tabletes de substâncias entorpecentes”, declarou Sansha Sodré.

Na unidade policial, após consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), foi identificado que Marcos Igor era foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ana Joelma, Andrews, Letícia e Marcos Igor foram autuados em flagrante por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Andrews irá responder, ainda, por tráfico de drogas.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Botijas de gás vendidas irregularmente são apreendidas na zona leste

Vazamento e quebra de sigilo: parecer do MP causa racha entre judiciário e Polícia Civil

Exército e Polícia vistoriam presídios em Manaus nesta sexta