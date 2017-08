Quadrilha assalta taxista, prende vítima no porta-malas e faz série de assaltos em Manaus

Um dos suspeitos foi encaminhado ao 10º DIP, já o adolescente foi levado até a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais – Divulgação

Um homem identificado como Jander Rocha de Souza Júnior, de 22 anos, foi preso, um adolescente de 17 anos apreendido e dois outros suspeitos, um homem e uma mulher que não foram identificados, conseguiram fugir. O quarteto é suspeito de roubar um táxi e cometer uma série de assaltos na Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira (31). Os suspeitos renderam o taxista, prenderam a vítima dentro do porta-malas do veículo e foram detidos após trocarem tiros com policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos solicitaram a corrida de um taxista, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, do bairro Manoa, até a Alvorada. Durante o percurso, o grupo anunciou o assalto e rendeu o motorista. Após prederem o profissional no porta-malas, os suspeitos começaram a fazer uma série de roubos em vários bairros da cidade. A quadrilha também foi até uma estação de ônibus no conjunto Ajuricaba e roubou a renda de um coletivo e o aparelho celular de um rodoviário.

Os policiais militares que estavam em patrulhamento na área observaram a atitude suspeita do grupo. Durante a abordagem, houve uma troca de tiros entre a equipe policial e os suspeitos. Jander e o adolescentes foram detidos, os outros dois integrantes do grupo conseguiram fugir.

Jander foi levado ao 10º DIP e deve ser encaminhado para uma Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, nesta terça-feira (1). O suspeito deve responder pelo crime de roubo e corrupção de menores. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada na Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

