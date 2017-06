Quadrilha assalta passageiros da linha 016 e leva bolsas, celulares e dinheiro

A ação durou pouco mais de um minuto e os assaltantes fugiram a pé – Reprodução/Facebook-Global Green

Aproximadamente 20 passageiros de um ônibus da linha 016 (T3-T4 e Ponta Negra) foram assaltados, na noite desta quarta-feira (14), por volta das 19h30, na avenida Brasil, nas proximidades do Mini-Shopping da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Quatro criminosos invadiram o veículo e fugiram levando bolsas com documentos, dinheiro e celulares de cidadãos.

Não houve registro do caso na sede do 19º DIP, central de flagrante da área – Márcio Melo

De acordo com uma testemunha, que prefere não ter o nome divulgado, a ação durou pouco mais de um minuto e o tempo foi suficiente para intimidar todas as pessoas no coletivo. “O ônibus estava próximo a rua Natal, quando um dos bandidos fez sinal de parada. O motorista parou, deixou ele entrar, mas em seguida entraram mais dois. Foi quando gritando anunciaram o assalto e começaram a pegar os objetos que estava com os passageiros”, informou.

Ainda segundo a testemunha, os infratores desceram do veículo cerca de 50 metros do ponto em que iniciaram o assalto. “Eles desceram e fugiram correndo em direção a rua Belo Horizonte, na Compensa”, contou.

A testemunha disse que após a quadrilha fugir, fez sinal para o motorista parar o veículo e, como estava próximo de sua casa, preferiu seguir viagem a pé e destacou que os demais passageiros seguiram viagem no ônibus. Após a avenida Brasil, a linha 016 trafega ainda pela avenida Coronel Teixeira, que liga o bairro Santo Agostinho à Ponta Negra, e passa em frente à sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

Servidores do 19º DIP informaram, por telefone, que o motorista e o cobrador do coletivo, além dos passageiros, não procuraram a unidade policial para registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

Todos os criminosos fugiram e não há informações sobre a identificação deles.

Isac Sharlon

EM TEMPO