Quadrilha acusada de mais de 10 assaltos à residências é presa

Acusados de integrarem uma quadrilha envolvida em aproximadamente 10 roubos à residências, quatro homens foram presos no último domingo (2), na avenida Jacira Reis, bairro São Jorge, Zona Oeste. Os acusados são: os detentos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Maique Feitoza da Silva, de 36 anos, Daniel Augusto Siqueira, o “Bombado”, 28, e os ex-presidiários Felipe de Souza Rodrigues, 30, e Samuel de Jesus Santos, 21. De acordo com a polícia, Maique tem 33 processos na justiça por roubos e furtos. Maique e “Bombado” já foram condenados pelos crimes.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix, os acusados já vinham sendo investigados há um mês, após praticarem roubos e furtos em casas localizadas nos bairros Novo Aleixo, Nova Cidade, Parque Dez, São Jorge e conjunto Shangrilá. O primeiro roubo praticado pela quadrilha foi em uma casa localizada no Parque das Laranjeiras, onde usaram um táxi para executar o crime.

“São mais de 10 inquéritos de roubos que temos na delegacia no qual a autoria é imputada a eles, onde as vezes ele iam praticar um furto, mas percebiam a vulnerabilidade da casa e praticavam um roubo. O modus operandi deles era abordar as vítimas nos momentos em que elas entravam e saiam das casas, ou nos domingos quando a família se reunia para fazer churrasco”, informou.

Ainda segundo o delegado, os acusados agiam com extrema violência, ameaçando as vítimas de morte, amarrando e agredindo os donos das casas. “Eles já chegavam pedindo pelo cofre, dizendo que todo mundo ia morrer, caso não entregasse os pertences. Eles roubavam relógios, celulares, dinheiro, joias, computador, televisão e carros, caso tivessem na casa. Ontem (domingo) eles cometeram um roubo em uma casa e foi no momento em que efetuamos a prisão”, afirmou Félix.

De acordo com a Polícia Civil, existem mais integrantes da associação criminosa que estão sendo investigados. Com a quadrilha, foram apreendidos três carros além de um revólver calibre 38.

A quadrilha foi autuada em flagrante por roubo majorado e associação criminosa.

