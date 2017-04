Dani Vieira coloca bronze em dia com fio dental e se prepara para a TV

O sol já estava se pondo e o bronzeado atualizadíssimo quando Dani Vieira decidiu registrar mais um dia de piscina. A atriz, que atuou em novelas como “Sangue Bom” e “Amor à Vida”, voltou a roubar a cena por conta do corpão impecável. Ela, que é madrinha do Mister Universo Cidade do Rio, que aconteceu esta semana, aproveitou o calor na capital fluminense, com direito a biquíni fio dental. E quem está sentindo falta da loira, já pode comemorar. Ela está se preparando para sua volta na TV e começa na segunda-feira (25) um curso ministrado pelo autor Aguinaldo Silva.