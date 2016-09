Produtores de flores apostam no mercado amazonense

A queda de 40% nas vendas, em 2015, e a redução de até 50% da produção nos meses de janeiro a abril, devido à alta incidência de raios solares, não desanimam o mercado de flores no Amazonas. Produtores que investiram no cultivo ainda não colhem um mar de rosas, mas conseguem obter o dobro do investimento. Longe de ser uma mini Holambra (SP) – polo da produção de flores no Brasil, Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) começa a atrair investidores que apostam no mercado amazonense. Os custos de cultivar flores no Estado são vantajosos em relação à importação, representando uma economia de até 20%.

Fotos: MÁRCIO MELO