Punta Cana é um destinos mais procurados do mundo

Ainda falta algum tempo para as férias de fim de ano, mas para planejá-las não falta, não. Que tal curtir as maravilhas caribenhas de Punta Cana? Se no fim do ano você quer se refugiar num paraíso, então é para lá que deve ir, ainda mais que o melhor período para conhecer a região é a partir de dezembro.

Quando o assunto é Punta Cana, primeiro tem que se falar da República Dominicana. O país fica no Caribe e faz parte das Grandes Antilhas, tendo como vizinho o Haiti. Depois de Cuba, é o segundo maior país do Caribe, com uma população de mais de 10 milhões de pessoas, sendo que 1 milhão delas vivem em Santo Domingo, a capital.

A economia gira em torno da agricultura, mineração e serviços, sendo considerada uma nação em crescente desenvolvimento. A temperatura mantém-se na faixa dos 30ºC praticamente durante todo o ano, daí ser tão procurada para descanso e lazer. A época de alta temporada vai de dezembro a abril, sendo que os preços ficam “mais salgados”, no entanto depois baixam e ficam bem acessíveis, atraindo visitantes do mundo inteiro.

E Punta Cana, sem dúvida, é um dos destinos mais badalados daquela região. O nome deriva de um tipo de coqueiro local cujo aspecto lembra a cana de açúcar, daí o “ponta de cana”. No local vivem cerca de 100 mil pessoas e suas praias mais famosas são Macao, Bávaro, El Cortecito e Cabeza de Toro. Nesses locais, famosas redes hoteleiras espanholas e outras europeias têm seus estabelecimentos; são luxuosos hotéis e resorts. É proibido construir prédios mais altos do que os coqueiros, sendo assim, se pode ter uma ideia da exuberância da paisagem local.

As ondas mais calmas estão na praia de Bávaro e em Cabeza de Toro. Os resorts oferecem a opção “all inclusive”, com tudo incluído mesmo, trazendo sossego porque o turista tem a noção exata do valor que está pagando e sem surpresas desagradáveis na hora de fechar a conta.

As praias são rodeadas de coqueiros e protegidas por barreiras de corais. Mesmo que não opte por nenhum passeio especial, só a praia já vale a viagem. Caminhar descalço na areia, curtir as barracas de artesanato espalhadas pelo caminho ou um mergulho de snorkel e contemplar os corais são apenas algumas das inúmeras opções.

A costa de Punta Cana é de águas pouco profundas que formam várias piscinas naturais. As praias e piscinas naturais são bem sinalizadas e demarcadas, a fim de garantir a diversão para o banhista. Muita badalação e luxo estão na praia do Bávaro, servida de inúmeros restaurantes, “fast-foods”, bancos e estabelecimentos luxuosos.

Quem gosta de aventura poderá nadar com os golfinhos ou leões marinhos e ainda pilotar a sua própria lancha. Tudo depende da vontade e de quanto se quer ou pode gastar. De barco e curtindo o melhor da paisagem pode-se chegar à capital, Santo Domingo. Ponto de visita obrigatório é o Altos de Chavón. Trata-se de uma réplica de um vilarejo europeu medieval.

O idioma é o espanhol e há quem garanta que a comida típica se assemelha à brasileira. Um dos ingredientes muito usados é a mandioca, mas vale ressaltar que os hotéis e resorts mantêm em seu cardápio o melhor da cozinha internacional. No entanto, que graça tem visitar outro país e não experimentar a sua cozinha local? A dica é “Pica Pollo”, ou seja, pedaços pequenos de frango frito; “Tostones” que é banana verde frita e temperada com alho e servida como acompanhamento de carne de porco; e os tradicionalíssimos bolinhos de mandioca. Também servem arroz e feijão, mas estes são preparados misturados um ao outro. É comum encontrar barracas que oferecem algumas frituras típicas, mas é bom dizer para tomar cuidado com tais preparações. A moeda local é o peso dominicano, mas o dólar é aceito sem restrição.

EM TEMPO