Pump Black vai comemorar o Halloween com música eletrônica às margens do rio Negro

Na véspera do feriado de Dia dos Finados, a festa dá o start nas comemorações do Halloween. O formato diferenciado da label conta ainda com um time de DJ’s renomados e promoções para quem investir na fantasia.

Em sua quarta edição, a ‘black party’ da Pump retorna para agitar o público manauense. Com o melhor time de DJ’s da cena nacional, a festa chega com diferenciais para o público, que aproveita o primeiro Halloween da capital em um dos lugares mais charmosos da cidade.

Marcada para começar às 22h desta terça-feira (1º), véspera de feriado, a praia do Tropical Hotel dá lugar ao Dia das Bruxas mais esperado do ano – a Pump Black Party. Na noite, o terror fica somente nas lendas urbanas, pois a megaestrutura de palco e a qualidade de som e iluminação prometem impressionar o público, enquanto os DJ’s Alok, Chapeleiro, Liu e Raul Mendes dão conta da música eletrônica.

Questionado acerca de tamanho investimento, o empresário Bernard Teixeira afirma estar muito feliz pela superação. “Ver o público se divertindo e curtindo a festa não tem preço! Resgatar a vibe que carrega a praia do Tropical Hotel também é uma honra para nós, uma vez que acompanhamos a história do local e sabemos que já foi palco para grandes eventos”, disse.

“Estamos trazendo para Manaus uma estrutura nunca vista em festas de música eletrônica, além de qualidade no som e iluminação de tecnologia. Tudo para o público aproveitar, sem acanhamento”, completou o proprietário da marca.

Esta é a quarta edição da Black Party da Pump, que começou acanhada, em 2013, mas formou público e chegou a realizar outros dois grandes eventos, em 2014 e 2015. A temática do Halloween foi adotada pela primeira vez na festa, que conta também com outras produções já conhecidas do público manauara – como a Pump Colors e a Pump White.

Promoção

Durante a Pump Black Party, as pessoas que forem fantasiadas concorrem ainda a um ano de ingressos do setor VIP em todas as festas da label, sempre com direito a acompanhante.

Basta tirar uma foto no evento, postar nas redes sociais e marcar a tag ‘#PumpFantasia’. É necessário também que a publicação seja “pública” – opção de compartilhamento, onde todos os usuários podem visualizar, inclusive os avaliadores da festa.

Com informações da assessoria