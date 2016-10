‘Pump Black Party’ vai agitar a cena eletrônica de Manaus em novembro

Com os melhores DJs da cena nacional e internacional de música eletrônica, a ‘Pump Black Party’ promete agitar a véspera do feriado do Dia dos Finados em Manaus. O evento, que tem como atrações os DJs Raul Mendes, Liu, Alok e Chapeleiro, começa às 22h do dia 1º, no píer do Tropical do Hotel.

“O Alok é DJ número 1 do Brasil. Ele também ocupa 25ª posição no ranking internacional de melhores DJs do mundo é um grande artista”, comenta o organizador do evento Bernard Teixeira.

Em celebração ao Halloween, o traje preto é obrigatório, mas quem preferir pode incrementar o visual e ir fantasiado. A fantasia mais bonita e criativa postada nas redes sociais com a hastag ‘Pump Fantasia’ ganhará um ano de ingressos com acompanhante para os eventos promovido pela Pump, e o melhor na área VIP.

Inovação e tecnologia serão outros atrativos da balada, a exemplo, os fogos de artifícios com a tecnologia timecode. “Os fogos vão saindo conforme a batida da música é muito divertido e visualmente bonito”, conta Teixeira.

Quatro empresas de São Paulo também trazem os últimos avanços na área de inovação e tecnologia para o festival. Aproximadamente, 10 mil pessoas são aguardadas na praia do Tropical Hotel.

Alok

Considerado o melhor DJ do Brasil Alok Petrillo ocupa lugar de destaque nos principais festivais eletrônicos do país e no mundo. A trajetória profissional começou em 2007. Ao lado do irmão Bhaskar, morou um ano em Londres, onde fez um curso, trocou ideias com os gringos e viajou pela Europa se apresentando em casas noturnas.

Em 2010, o parceiro decidiu se dedicar à área acadêmica e Alok insistiu na carreira musical. Em 2012, estourou no mundo da música eletrônica e começou a viajar pelo Brasil. Nos últimos dois anos, o DJ viu seu trabalho ser reconhecido.

“Ter uma carreira solo já era uma coisa que eu estava querendo mesmo, era o meu plano. Hoje, vivendo isso, vejo que a responsabilidade é tão grande. Não tenho mais uma rotina, vivo dentro dessa loucura. Não sei onde vou estar amanhã, onde vou estar depois de amanhã, é difícil fazer planos”, disse o DJ.

