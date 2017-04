Puga vence eleição acirrada para reitoria da UFAM

A disputa pela direção da Universidade Federal do Amazonas para o quadriênio 2018-2021 encerrou nesta sexta-feira (31), quando a

comunidade universitária apontou como vencedores os candidatos da Chapa 33, Sylvio Puga e Jacob Cohen, com 50,38% dos votos válidos.

Mais de 9 mil eleitores dos três segmentos compareceram às urnas para exercer o direito ao voto, que é facultativo. A apuração iniciou às 22h, na Comissão Permanente de Concursos (Compec) e encerrou às 1h47 de sábado (1º).

Do total de votantes, 4.586 escolheram a Chapa 33. Os candidatos da Chapa 17, professores Hedinaldo Lima e Nikeila Conde, obtiveram 4.564 votos e 49,62% da preferência. A diferença entre os candidatos foi de apenas 22 votos, enquanto nulos e brancos somaram 260, conforme relatório da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária (CCCU). O resultado e o relatório da Consulta serão encaminhados ao Conselho Universitário (Consuni) nesta quarta-feira, 5.

Ao confirmar o resultado, o professor Sylvio Puga agradeceu a todos os apoiadores. “Todas as vezes que eu concorri, nunca foi um projeto pessoal, mas da comunidade. E agora a comunidade pode esperar o meu total empenho e o do doutor Jacob Cohen para, juntos, atendermos os seus anseios. As derrotas ensinam mais que as vitórias. Eu aprendi muito ao longo desse processo e construímos um grupo coeso e homogêneo que nos possibilitou chegar até aqui. Essa é a vitória dessa aliança que nos trouxe até aqui”, destacou o candidato da Chapa 33.

Para professor Sylvio Puga, o programa apresentado na campanha parte de uma profunda reformulação do modelo de gestão da universidade, que precisa adotar práticas mais democráticas, com mais participação da comunidade na gestão. “Construímos um programa amplamente debatido na universidade, com contribuições dos três segmentos, docentes, técnico-administrativos em Educação e discentes.” disse Puga.

