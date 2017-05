Público lota ‘Copa’ para receber ídolos do pagode

Quem estava com saudade de ouvir grandes sucessos do pagode na voz dos ídolos nacionais, não se arrependeu de ter ido à Choperia Copacabana neste domingo (30). Gustavo Lins, Péricles e Sorriso Maroto subiram ao palco e encantaram o público do local ao cantarem antigas e novas canções de seus repertórios.

Os portões que davam acesso à festa foram abertos às 17h e, logo em seguida, o grupo manauara, D’Samba, iniciou o show, deixando a galera já na expectativa para o que ainda viria no decorrer da noite.

Em seguida, o cantor carioca Gustavo Lins fez o público viajar na, como diz uma de suas músicas, “Máquina do Tempo”. O artista cantou hits do seu álbum de estreia e, como no primeiro DVD, o “Pra Ser Feliz”, no momento em que apresentou a canção “Seu fã”, ele chamou uma menina da plateia.

“É sempre muito bom fazer show aqui. O pessoal prestigia e valoriza muito o nosso trabalho. Foi muito bom reencontrar e cantar junto com a galera”, falou o cantor, revelando que, para “driblar” a atual situação do mercado fonográfico, apresenta aos seus fãs o projeto ‘Um jardim pra todos nós’, no Youtube. Lá, quinzenalmente, ele apresenta músicas autorais.

Logo depois, perto das 22h, foi a vez do pagode paulista tomar conta do ambiente. Pericão transformou o “Copa” em um verdadeiro “caldeirão” abrindo o show com a música “Jogo de sedução”, ainda da época que dividia os vocais do Exaltasamba com o cantor Thiaguinho. Depois de cantar “Se eu largar o freio”, Péricles foi surpreendido pelo público. Milhares de vozes entoaram – em capela – “Final de tarde”, o deixando sem palavras no palco.

A atração mais esperada surgiu quase meia-noite. O grupo Sorriso Maroto voltou a Manaus para apresentar o novo álbum, “De volta para o amanhã”, mas não deixou de cantar para o público os sucessos dos quase 20 anos de carreira.

“Nosso novo trabalho é uma ‘grande confusão’ gostosa. Aqui em Manaus, há uma receita que não é exata. As coisas acontecem em cima do palco e de uma maneira sempre especial. A gente vive de música, dessa combustão, e com esse disco novo a gente traz este tipo de sentimento, de deixar as coisas à flor da pele, de que se chegue às pessoas de forma natural e gostosa”, falou Bruno, vocalista do grupo.

“Indiferença”, “Dependente”, Eu já te quis um dia” fizeram parte do repertório do Sorriso. Mas, após a confirmação do retorno do Samba Manaus – evento também produzido pela Fábrica de Eventos – feito pelo vocalista, o grupo fez um pout-porri de grandes sucessos. Eles iniciaram a sequência musical com “Me olha nos olhos”, nome que intitula um dos fã-clubes de Manaus. Nessa hora, um grupo formado por quase 50 meninas levantaram um bandeirão de 13 metros. O número é alusivo à idade do FC em homenagem ao grupo.

“Receber esse show foi uma felicidade imensurável. Nós estávamos com um mix de sentimentos: felicidade, saudade, ansiedade para conhecer a nova turnê, ansiedade para o momento da surpresa que preparamos. Em todo show fazemos algo para eles, mas nunca fizemos nada tão gigantesco como o que fizemos nesse show. Foi um momento único, uma emoção indescritível”, disse a consultora de vendas e presidente do fã-clube, Luciana Bentes, 36, revelando que os preparativos agora terão outro foco: a participação do Sorriso Maroto no Samba Manaus. “Dessa vez o tempo de saudade será menor”, vibrou.

O encerramento da festa ficou por conta do cantor local, Uendel Pinheiro.

Com apenas dois anos e meio no cenário artístico da cidade, o artista comemorou o fato de ter sido convidado para abrilhantar um evento que leva a assinatura da Fábrica e atribui o feito à preocupação que tem com seu trabalho.

Rosianne Couto

EM TEMPO