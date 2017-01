Publicação que oferece recompensa por Brayan é suspensa pelo Facebook

A publicação que oferecia recompensa pela captura de Brayan Bremer foi suspensa pelo Facebook, na noite deste domingo (15), horas depois do post. O capitão da Polícia Militar (PM), Alberto Neto, se pronunciou em seu perfil oficial sobre o caso.

“Está chovendo denúncias na página. Tenho que filtrar ainda, mas já estou mandando para o setor de inteligência da PM”, disse o capitão, ressaltando que estão enviando outras denúncias para a página.

Na página, o capitão diz que a rede social bloqueou e deletou diversas postagens “por questão de censura a determinadas publicações”. Ainda no pronunciamento, Alberto Neto disse que a ação do Facebook não inibirá o trabalho dos policiais e que ele seguirá mostrando as injustiças que são cometidas contra a população.

O capitão seguiu escrevendo que, em breve, também terá um canal no Youtube e um portal de informações.

Portal EM TEMPO