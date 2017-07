Pub em Manaus exibirá primeiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones

Imperial Pub exibirá primeiro episódio da série Game of Thrones | Divulgação

Fãs manauaras da série “Game Of Thrones” (HBO) que querem assistir à estreia da sétima temporada do programa, neste domingo (16), não precisam se preocupar com os spoilers nas redes sociais: O Imperial Pub, bar da Ephigênio Sales, vai preparar todo um dia especial para exibição de GOT. A casa abre mais cedo para o esquenta, com apresentação de toda a sexta temporada, a partir das 12h. Logo a noite acontece a exibição do episódio mais esperado entre as séries de televisão.

De acordo com a proprietária do Pub, Adriana Ximenes Mitozo, o bar oferece uma ambientação medieval, própria para quem curte o tema. “Vamos abrir as portas no domingo para quem quiser assistir à sétima temporada, a partir de 12 horas. Ainda teremos uma programação com quizz para sorteio de brindes, comprados diretamente na loja da HBO, nos EUA. As pessoas poderão tirar fotos com capas e adereços da série e, para trazer todo o clima de “Game of Thrones”, momentos antes de iniciar a exibição do episódio, um músico tocará o tema em um violino”, conta Adriana.

Leia mais: Fãs de ‘Game of Thrones’ têm encontro marcado neste sábado em Manaus

A proprietária diz que a inspiração para criação do bar, que traz em seu conceito decoração e estilo medieval, surgiu da paixão que ela e os amigos, que se tornaram sócios, tinham pela série. “Um dia, assistindo à série, pensamos em fazer um bar no estilo. Como viajamos bastante, compramos várias peças nos Estados Unidos, inclusive na loja da HBO”.

Ambiente do Pub é inspirado em séries medievais -Foto: Divulgação

Na decoração do Imperial Pub, vários elementos de “Games of Thrones” podem ser vistos. No banheiro feminino quem está na porta? Ela mesmo, a rainha dos dragões: Daenerys Targaryen. Já no banheiro masculino, lá está ele: Jhon Snow.

Para ter um encontro marcado com Jhon Snow, Sansa e Arya Stark, Tyrion Lannister e todos os outros personagens que os fãs adoram, Manaus contará com o point decorado, exatamente para receber os aficionados. O cliente ainda vai poder contar com drinques e petiscos com nomes inspirados na série. Quem sabe você pode tomar um “Winterfel”, acompanhado por uma “Ice and Fire”?

Fã de” Games of Thrones”, Daniel Costa, de 27 anos, diz que aguarda com ansiedade a exibição da sétima temporada. “Estou ansioso porque adoro aquele clima medieval, a atuação dos personagens. Procuro não ler nada, não gosto de saber nenhum detalhe antes de assistir, para ser surpreendido. Sei que, a cada episódio, a série sempre vai me trazer coisas novas e é disso que eu gosto, das novidades”, resume.

O Imperial Pub fica no Shopping V8-Center, na Avenida Efigênio Sales, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo.

Agenda: Transmissão Temática de Game of Thrones – sétima temporada

Local: Imperial Pub

Endereço: V-8-Center -Avenida Efigênio Sales

Data: 16 de julho de 2017

Horário: 12 às 23h

Entrada: R$ 5, com direito à pipoca

Leia mais:

Sétima temporada de ‘Game of Thrones’ ganha trailer; assista

HBO confirma que oitava temporada de ‘Game of Thrones’ será a última

‘Game of Thrones’ bate recorde de prêmios no Emmy

Gláucia Chair

EM TEMPO