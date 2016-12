PT prepara eleição interna para 2017 no AM

A corrente ‘Renovação Unidades na Luta’ do Partido dos Trabalhadores (PT) do Amazonas, o maior grupo interno da sigla, se reúne, nesta quarta-feira, às 10h, no Sindicato dos Petroleiros, para discutir os nomes que serão lançados para o Processo Eleitoral Direto (PED), que definirá quem serão as novas lideranças municipais e estaduais do partido. A eleição acontece em março de 2017. O movimento responde por 51% dos filiados do diretório municipal e 40%, do estadual, o que representa 26 mil associados no Estado.

O presidente municipal do PT, Thiago Medeiros, adiantou que não tem a intenção de disputar a reeleição do mandato, já que deseja dedicar-se à carreira de advogado. “Vamos discutir isso amanhã (hoje), porque o cargo de presidente do PT municipal exige quase 100% do meu tempo e, agora, pretendo me dedicar ao direito”, disse. Medeiros está no cargo de forma “tampão”, já que o ex-presidente municipal da legenda, Vital Melo, abandonou o PT para se filiar ao PDT para disputar as eleições municipais de 2016.

O presidente estadual do PT, Valdemir Santana, reforça que as chapas que concorrerão no PED têm até o dia 30 de janeiro para se inscrever e os eventuais candidatos têm até o dia 20 de janeiro para quitarem suas mensalidades junto à sigla.

A eleição interna do PT acontecerá em todo o país e, conforme o dirigente local, mais de 1 milhão de filiados em todo o Brasil deverão escolher seus representantes regionais. “As chapas municipais têm cerca de 42 pessoas. Paralelo a estas chapas inscrevem-se também os delegados estaduais, que, no Amazonas, são cerca de 300. Deste quantitativo, cerca de 30 serão escolhidos em um congresso nacional”, explicou.

Ao falar da derrota em massa que o partido teve nestas eleições em todo o país, Santana joga a culpa aos meios de comunicação pelo mau desempenho da sigla nas urnas e reforça que o PT foi a única legenda que trabalhou efetivamente em benefício da classe trabalhadora. “Durante os 13 anos que o PT ficou no poder, ele só trouxe benefícios à população. Já o governo ilegítimo de Michel Temer está há apenas 6 meses e já retirou benefícios trabalhistas e previdenciários do povo”, informou.

Para ele, a única “salvação para o Brasil” é a candidatura de Lula em 2018, o que, de acordo com ele, é a possibilidade de o país entrar “nos eixos” tanto na economia quanto em relação aos benefícios da classe trabalhadora. “Cerca de 90% dos petistas aprovam o retorno de Lula”, completou.

Já a nível local, o deputado estadual e ex-candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo, adiantou que tem interesse em disputar o governo do Estado, no pleito de 2018, justamente pelo conhecimento que adquiriu ao longo dos anos sobre os municípios e suas necessidades. No entanto, ele admite que a decisão não depende somente dele, mas de toda a cúpula do partido, que deve sair no segundo semestre de 2017.

Nestas eleições, José Ricardo surpreendeu o meio político ficando em quarto lugar na disputa municipal, com 113.939 votos, o equivalente a 10,99%.

O deputado afirma que o desejo interno do partido, principalmente a nível nacional, é poder concretizar a candidatura do ex-presidente Lula à presidência do Brasil. “Isso anima, em primeiro lugar, a militância que acompanha a história de Lula e que deseja tê-lo como candidato em 2018. Esperamos que ele possa ter saúde firme para esta candidatura”, afirmou.

Segundo José Ricardo, para o Amazonas, o retorno de Lula seria muito bom, “porque ele foi o presidente que mais investiu no Estado e que mais implantou programas sociais aqui”.

Ele diz que cada eleição é uma realidade diferente, mas ressalta que a população que não é influenciada por manifestações de adversários reconhece a importância de Lula nas causas sociais do Brasil. “Os mais ricos não gostam de Lula, os mais pobres sim”, disse. O petista enfatizou, ainda que, em 2017, as manifestações contra os retrocessos do governo devem crescer. “Não há respaldo popular de um governo que não obteve voto na urna e que administra o país através de um golpe”, completou.

Fabiane Moraes

Jornal EM TEMPO