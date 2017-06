PT não faz aliança para compor chapa e decide colocar Sinésio Campos como vice

Sinésio Campos (PT) foi o nome anunciado, na noite desta sexta-feira (16), como candidato a vice-governador do Amazonas, na chapa que tem José Ricardo no cargo majoritário. A eleição suplementar acontece em agosto deste ano. A convenção foi realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro Praça 14, Zona Sul da cidade.

De acordo com José Ricardo, a escolha por Sinésio é uma oportunidade de dar “novos ares” a corrida política, principalmente, pela junção das experiências de sindicâncias dos dois deputados estaduais.

“Somos dois deputados que conhecem a realidade do povo de todo o Estado e reconhecemos a situação de cada município, além dos anseios da população que quer mudança. Um povo que não quer mais esse grupo político que comanda há quase 30 anos”.

O candidato ainda ressaltou que a população não tem condições de moradia e nem de saúde. Segundo ele, a condução dessa campanha será voltada a essa demanda.

“A nossa campanha será de militância, pois vamos dialogar com a população de casa em casa e também com movimentos sociais para propostas que a sociedade espera”.

O deputado estadual Sinésio Campos ao ser anunciado como vice disse que a sociedade amazonense quer uma chapa com a ficha limpa. “Nunca deixaram o PT tomar conta do nosso Estado. O PT sempre foi coadjuvante. Hoje somos atores principais desse processo. Estamos preparados para assumir o compromisso com o povo”.

Ele afirmou ainda que a chapa tem expertise, conhecimento e, acima de tudo, “irá fazer em um ano e alguns meses, o que outros deixaram de fazer há décadas”.

Segundo José Ricardo, até a próxima segunda- feira (19), deve ir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) registrar a candidatura.

