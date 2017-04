PT municipal elege novo presidente no domingo

O diretório do PT municipal realiza no próximo domingo, das 8h às 17h, a votação para a escolha do novo presidente da legenda, para o biênio 2017-2019.

Cinco candidatos participam da disputa: o vereador Sassá da construção civil, a ex-presidente da zonal oeste, Maria Oneide; professor Delfino; o ex-vereador Waldemir José e o professor Otoni.

Dos 17 mil filiados ao PT em Manaus, cerca de 6 mil estão aptos a escolher um novo presidente municipal, por meio de voto secreto depositado em urna eletrônica, em uma das quatro escolas estaduais espalhadas pelas quatro zonas de Manaus. Além da presidência, os militantes também votarão na chapa estadual, que elegerá os delegados que serão candidatos para a próxima eleição, que será para a presidência estadual. “A partir da escolha destes delegados, haverá a escolha para novo presidente estadual do PT, que deve acontecer até o final de maio”, explicou o atual presidente do PT municipal, Thiago Medeiros.

Ele revelou que deseja “passar o bastão” porque pretende dedicar-se a assuntos pessoais, já que possui 32 anos de idade e 16 dedicados ao PT, passando por cargos como secretário municipal de Juventude, secretário estadual de juventude e presidente da zonal 1.

Ao ser questionado sobre os candidatos que disputam a cadeira ocupada por ele, Thiago aponta que a disputa de votos deve ficar entre vereador Sassá, que integra a corrente do ex-vereador Waldemir José e a professora Maria Oneide, integrante da corrente do ex-presidente Lula.

A candidata Maria Oneide da chapa “Construindo um Novo Brasil” é a primeira mulher a disputar o cargo de presidência municipal e confessa aguardar cerca de 2 mil votos. Para ela, o momento é de participação democrática e uma forma de que todos os filiados possam escolher um novo presidente municipal e decidir sobre as próximas ações do PT. “Esse é um dos processos mais limpos que já aconteceu aqui, não há exposição de ninguém na mídia e a gente está se sentido vitorioso”, disse a candidata.

O vereador Sassá da chapa “Renovação do Partido” afirmou que o PT está precisando de renovação por conta do desgaste, e acredita que a legenda necessita voltar às ruas, como em anos anterior e reivindicar os direitos da população.

“Eu quero um PT mais agressivo, um partido sem preconceito e sem preferência por segmentos”, salientou. O candidato preferiu não revelar quantos votos espera para domingo, porque há muitos filiados afastados da legenda.

Fabiane Morais

EM TEMPO