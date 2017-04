PT Manaus vai às urnas escolher presidente

O Partido dos Trabalhadores de Manaus foi às urnas neste domingo (10) para eleger o novo presidente municipal da legenda, que irá atuar pelos próximos dois anos. A apuração, que avançou pela noite, escolheu também os novos delegados e secretários da sigla.

Simultaneamente, a escolha também ocorreu em todas as capitais brasileiras, por meio do Processo de Eleição Direta (PED). No total, três dos 15 mil filiados efetuaram o voto entre às 8h e 17h do domingo. No entanto, até a fechamento desta edição, a contagem de votos, que ocorria no Sindicato dos Metalúrgicos, na Praça 14, Zona Sul de Manaus, ainda não havia sido concluída.

Na primeira metade da apuração dos votos, a professora de filosofia e candidata Maria Odimar Guimarães da corrente “Construindo um Novo Brasil” liderava a eleição. Já, o segundo colocado em número de votos era o vereador Sassá da Construção Civil e o ex-vereador Waldemir José. Os professores Delfino e Otoni ocupavam a última colocação.

“Precisamos reorganizar nossa casa visando eleger nosso representante nas eleições presidenciais 2018. Precisamos organizar as bases militantes em conjunto com as lideranças comunitárias. Eu tenho respeito por quem está no pleito. Quem vencer vai representar bem o PT”, disse Maria Odimar.

Em seu primeiro mandato para o cargo de vereador de Manaus, o sindicalista dos construtores civis Cicero Custódio, mais conhecido como Sassá da Construção Civil, da corrente “Renovação do Partido” garantiu para o seu mandato, o apoio aos militantes jovens em busca de uma nova reafirmação do PT na política brasileira. “Gosto da mudança. Preciso fazer trabalho transparente e chamar a militância de volta. Sou dessa raiz do PT. Quero me empenhar diretamente no partido. Quero um partido mais agressivo e disposto a ajudar a população brasileira”, disse Sassá.

Já o ex-vereador Waldemir José, que já atuou como presidente estadual, busca retornar ao cargo. Ele enfatiza buscar laços e parcerias com alianças políticas em caso de eleição. É a aposta de José para o PT possuir novamente um presidente do Brasil.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO