PT escolhe presidente municipal no domingo

A três dias para o segundo turno das eleições internas do diretório municipal do PT, os dois candidatos que disputam a presidência do partido, o ex-vereador Waldemir José e a professora Odimar Guimarães, seguem com as campanhas em busca de votos, que poderá ser realizada até a véspera do pleito, marcado para o domingo, das 9h às 17h, em quatro escolas públicas, em diferentes zonas da cidade. No primeiro turno, realizado no dia 9 deste mês, 2.626 filiados compareceram para votar, mas foram validados apenas 2,5 mil votos.

Na disputa, os principais candidatos ficaram empatados tecnicamente, sendo que Odimar conquistou 740 votos e Waldemir José, 707. Para esse domingo, ambos pretendem aumentar o número de votos para alcançar a vitória.

“Esta eleição será muito intensa. Estamos muito esperançosos e conquistando muita adesão nestes últimos dias, e esperamos obter o melhor resultado neste processo. No primeiro turno, mais de 2 mil pessoas votaram. Se esse quórum se mantiver no domingo, acredito que é possível decidir quem será o novo presidente”, explicou Waldemir José, representado pelo coletivo “Mensagem ao Partido. Muda PT”. O candidato também adiantou que os professores Otoni e Delfino, candidatos ao cargo no primeiro turno, já declararam apoio a ele. “O vereador Sassá, que também disputou o cargo, ainda não se posicionou sobre quem irá apoiar”, disse.

Odimar Guimarães, que disputa pela chapa “Avança Manaus”, afirma que continua conversando com muitas pessoas em busca de apoio para elevar o quantitativo de votos do primeiro turno. “Já temos o apoio do vereador Sassá, do deputado Sinésio Campos e de todos os movimentos de mulheres do PT e sindicalistas. Esperamos manter a marca de 800 a mil votos, mesmo com o número de abstenções”, explicou. Procurado pelo EM TEMPO, o vereador Sassá afirmou que vai se reunir hoje com os dois candidatos, em separado, para ouvir as propostas de ambos e decidir em qual dos dois vai apoiar.

Apesar da disputa prometer ser acirrada, Odimar admite que o adversário, Waldemir, também conta com muitos apoios e tem se fortalecido muitos nos últimos dias. “Não posso afirmar que estou eleita. Estou tranquila com esta eleição, mas independentemente de quem seja o vencedor, o PT vai estar em boas mãos. No PT não existe perdedor”, acrescentou.

Locais de votação

Os filiados poderão comparecer para votar nas escolas estaduais Dom Milton Pereira, localizada, no núcleo 1, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte; Adalberto Vale, no Morro da Liberdade, na Zona Centro-Sul de Manaus, Padre Pedro Gislande, no bairro Compensa, na Zona Oeste; e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), Elisa Bessa Freire, na avenida Itaúba, na Zona Leste. O resultado está previsto para sair no mesmo dia.

Fabiane Morais

EM TEMPO