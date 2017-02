PT comemora 37 anos de fundação com programação especial no AM

Em um momento de mudanças na política do Brasil, o Partido dos Trabalhadores (PT) comemora, nesta sexta-feira (10), 37 anos de existência. Com vários eventos a serem realizados por todo o país, o Diretório do Amazonas realiza uma programação especial, nesta noite, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, às 19h, situado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

Durante uma reunião, realizada hoje, os líderes do partido destacaram a trajetória do PT, o momento de dificuldade que passaram com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a necessidade de mudanças no cenário político do país. O secretário de organização da executiva nacional, Florisvaldo Souza, destacou que o atual momento do partido é de transição e fortalecimento.

“O Brasil precisa de liderança. O momento é do PT renovar as direções, fazer uma transição geracional, onde a juventude assuma um papel mais importante. Além disso, de organizar os diretórios municipais e atender as novas demandas, que surgem a partir da sociedade que muda. Daí sairá um PT mais forte e preparado para mais desafios”, disse.

Já o presidente do Diretório Municipal do PT, Thiago Medeiros, recorda que durante todos os anos de existência, o PT vem trabalhado para ajudar a classe trabalhadora. Ele ressaltou que, principalmente, nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff, o povo conquistou muitos benefícios.

“Nós tivemos momentos bons e ruins durantes esses 37 anos e, infelizmente, há muita gente que só vê as dificuldades, mas nós temos muito o que comemorar. Muitas obras foram produzidas, programas que beneficiaram a população, muitos empregos, além da Zona Franca de Manaus que foi prorrogada”, destacou.

Sobre o processo de transição do partido, a secretária geral do PT no Amazonas, Odimar Guimarães, explicou que o Diretório Municipal e Regional vem acompanhando o processo Nacional.

“O povo quer mais propostas, é o momento de trazer novos projetos e de amadurecer. Formar mais representantes do partido no governo, parlamento, no poder executivo, na política em geral. E o resultado deste trabalho vamos ver nas urnas”, ressaltou.

O deputado estadual José Ricardo, que faz parte da sigla, criticou a postura dos adversários políticos, defendeu nova postura para o PT e ainda afirmou que a luta deve continuar.

“Neste dia de aniversário temos que continuar firme, e devemos levar adiante o que o PT sabe fazer de melhor, que é acompanhar o povo. O partido precisa de novas propostas, seguir na luta, e não apenas nas eleições. Hoje é dia de comemorar, mas de fortalecer internamente também”, salientou.

Já o Vereador Sasá, único do PT a ingressar a Câmara Municipal de Manaus (CMM), expressou o orgulho de pertencer ao partido e de trabalhar sempre com os movimentos sociais.

“São poucos os partidos com compromisso com o povo. Tenho orgulho do partido porque nosso movimento é de coração. Em 2018 vai crescer ainda mais, assim como continuaremos nos movimentos sociais”, frisou.

Evento

Na programação realizada pelo PT haverá o lançamento do livro ‘O Brasil que Queremos’, do sociólogo e cientista político, Emir Sader, que também vai falar sobre o PT/2018. O partido ainda vai homenagear Maria Letícia, esposa do ex-presidente Lula, que faleceu há uma semana. Além de lançamento do 6º Congresso Nacional do PT, que vai ocorrer entre 1 e 3 de junho de 2017. Eles também vão debater metas para 2018.

Manoela Moura

EM TEMPO