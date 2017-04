PT-AM ensaia nome de Praciano para o Senado

Ex-deputado federal está em Manaus após mais de um ano ausente e enfrentar doença e internações hospitalares em Fortaleza, sua cidade natal. Ele revelou ao EM TEMPO que teve que reaprender a falar, andar e comer após passar 45 dias numa UTI hospitalar

Em visita à Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã de ontem, o ex-deputado federal Francisco Praciano (PT) afirmou que irá discutir, ainda esta semana, em uma reunião interna com representantes do seu partido, a possibilidade de sair candidato à vaga no Senado Federal nas eleições de 2018. Ele afirmou não ter muito interesse nessa disputa, mas dirigentes do partido vêm especulando essa possibilidade de candidatura. No pleito do próximo ano, o Amazonas terá direito a duas das três vagas que existem no Senado.

Nas eleições de 2014, Francisco Praciano foi candidato ao Senado e recebeu um total de 549.748 votos, o equivalente a 34,44% dos votos válidos. Apesar da boa votação, o eleito para a única vaga em disputa foi o atual senador, Omar Aziz (PSD), que obteve 933.996 mil, 58.51% dos votos. Em março do ano passado, o ex-deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após complicação pulmonares, em um hospital da cidade de Fortaleza, no Ceará, local onde reside sua família.

Praciano contou que passou 45 dias na UTI e mais 120 dias em um hospital e, quando saiu da Unidade de Terapia Intensiva, não sabia falar, nem comer e nem andar. Num período de 30 dias, contou, sofreu paradas cardíacas e de rins. Ele falou que, enquanto esteve acamado, um ato do povo amazonense lhe deixou muito feliz, que foi um movimento para arrecadar dinheiro para ajudar em seu tratamento.

“É gostoso voltar para Manaus vivo. Estamos vindo para agradecer, para rememorar, para matar a saudade e participar, também, da eleição interna do PT que, sou filiado e não pretendo sair”, disse Praciano.

‘Estou motivado a fazer política’

EM TEMPO – Além da eleição interna do partido, quais outros assuntos serão tratados na reunião que o senhor terá com os dirigentes do PT?

Francisco Praciano – Além da eleição interna do partido, por ser um pedido dos próprios filiados, vamos discutir a possibilidade de sair com alguma candidatura. Entretanto, não estou muito motivado para sair com alguma candidatura, mas estou motivado para fazer política, como cidadão, voltando para os terminais de ônibus e panfletar e debater sobre a situação política que o país vem enfrentando. Ser candidato não é um grande sonho mais, entretanto, o partido está propondo entre outras funções, a possibilidade de candidatura ao Senado, uma vez que fui o segundo mais votado (nas eleições de 2014).

EM TEMPO – Há quase um ano, o seu partido perdeu o comando do país, quando a então presidente Dilma teve o mandato cassado. Como o senhor avalia a gestão do atual presidente, Michel Temer?

Praciano – Sobre a atuação do governo federal e as reformas que vêm sendo realizadas pelo presidente Michel Temer (PMDB), acho que tudo é uma falta de respeito com os brasileiros. Um governo que não é verdadeiro, um golpe que todos sofremos. Em breve, vejo que estaremos vivendo em um novo momento sobre o processo de cassação da chapa Dilma/Temer. Mas, infelizmente, instituições como Polícia Federal e Ministério Público (MP) estão perdendo credibilidade por conta da politização dos órgãos. O Supremo Tribunal Federal (STF) também está politizado. Você vê o Gilmar Mendes participando de reuniões do Executivo, como se fosse um executivo. Então, de antecipado, não se sabe, exatamente, como será o resultado do julgamento.

EM TEMPO – E como o senhor vê esse processo de cassação da chapa Dilma/Temer?

Praciano – Caso seja cassada a chapa, poderemos promover uma nova rediscussão, inclusive de uma “eleição diretas-Já”, com o intuito de recuperar a democracia do país. Estrategicamente, o Brasil todo está precisando fazer o lançamento de pessoas que tem uma certa densidade eleitoral e essa é avaliação de meus pares. Para que possamos recuperar, ao mesmo, as prefeituras que perdemos no pleito passado, e possamos trilhar caminhos vitoriosos nas próximas eleições.

