Psol e PCB mantém coligação rumo às eleições

A direção do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) informou, nesta segunda-feira (12), que permanecerá com a coligação ‘Manaus por Nós: Construindo o Poder Popular’, formada pelo Psol e pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). O fato é resultado do consentimento do recurso para manutenção da aliança pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Taly Nayandra Figueira dos Santos (PCB) continuará como candidata a vice-prefeita da coligação.

Após o TRE indeferir a candidatura do PCB, por não ter cumprido com alguns dos procedimentos exigidos pelo tribunal, na quinta-feira (8), o candidato à prefeitura de Manaus, Professor Queiroz (PSOL) anunciou que o novo vice da campanha seria Adilson Maia. Mas, com o deferimento da apelação a favor do PCB, a justiça determinou que se mantivesse como era anteriormente.

De acordo com o Psol, o PCB apresentou os documentos necessários que estavam faltando, e portanto, não houve mais impedimento para o partido continuar a trajetória política junto à eles. O prefeiturável Queiroz segue com a vice Taly Nayandra.

O partido ainda destacou que “prosseguirá com uma alavanca a mais na campanha rumo à Prefeitura de Manaus e à Câmara Municipal” tanto na cidade como na zona rural do município.

Por Manoela Moura