Provas do SIS e Vestibular da UEA ocorrem a partir deste sábado

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza a partir deste sábado (22), as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e vestibular 2016, acesso 2017. Neste ano, estão inscritos no SIS 36.432 candidatos e no Vestibular 43.850 pessoas, totalizando 80.282 inscritos.

As provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) ocorrem neste sábado (22) e as do vestibular serão aplicadas no domingo (23) e na segunda-feira (24). Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões (12h50 – Horário de Manaus) e não esquecer de levar documento original de identificação (identidade, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público).

As provas iniciam às 13h (Horário de Manaus). Os cartões de identificação do candidato com o local de provas estão disponíveis no portal da UEA (www.uea.edu.br), desde o dia 30 de setembro, nos links Vestibular e SIS.

Sabatistas

Os candidatos que, conforme o edital, se declaram sabatistas realizarão as provas após o pôr-do-sol do sábado (22). No entanto, deverão ingressar as salas de prova também no mesmo horário que os outros candidatos, até às 12h50 (horário Manaus), devendo permanecer no local de prova até o início da mesma isolados e incomunicáveis, em local apropriado. Em Manaus, as provas para os sabatistas acontecem na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada Avenida Darcy Vargas, nº 1200, Parque Dez de Novembro.

Vagas

Ao todo, 3.272 vagas são ofertadas para os 30 cursos com início em 2017. Para o vestibular, são oferecidas 1.950 vagas, sendo 92 vagas para indígenas. Já o edital do SIS dispõe de 1.322 vagas, sendo 83 vagas para indígenas. Cursos mais concorridos: Medicina, Direito, Administração, Enfermagem e Educação Física.

Gabaritos

Os gabaritos das provas do SIS e de Conhecimentos Gerais do Vestibular serão divulgados a partir das 20h do domingo (23). Na segunda-feira (24), serão divulgados os gabaritos das provas de conhecimentos específicos. Os gabaritos estarão disponíveis no portal da UEA (www.uea.edu.br).

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada a partir do dia 21 de novembro no portal da UEA (www.uea.edu.br). O Edital de Matrícula também será divulgado no dia 21 de novembro.

Com informações da assessoria