Provas do Enem no Amazonas vão seguir horário de verão; portões fecham às 11 horas

Os mais de 200 mil candidatos que serão submetidos ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), no Amazonas, hoje (5) e amanhã (6), devem estar atentos ao horário de abertura e fechamento dos portões dos locais de prova. Como o concurso seguirá o horário oficial de Brasília – que atualmente está no horário de verão -, os portões das escolas se abrirão às 10h e fecharão às 11h, no horário local.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), em todo o Amazonas foram disponibilizadas 129 escolas para a realização das provas. Neste sábado, os candidatos serão submetidos a 90 questões de ciências humanas e suas tecnologias, e de ciências da natureza e suas tecnologias, durante o período de quatro horas e trinta minutos. No domingo (6), segundo dia de exames, os candidatos terão cinco horas e trinta minutos para resolver as provas de matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação.

Religiosos

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos sabatistas – que guardam o sábado por motivos religiosos – devem chegar nos mesmos horários dos demais e serão acomodados em salas separadas até as 19h, quando podem iniciar a prova.

Transporte

Diante da realização das provas do Enem, as linhas de ônibus receberão reforço para melhor atender os locais de prova que possuem maior demanda. A determinação dada pela Prefeitura de Manaus às empresas do transporte coletivo inclui a operação de linhas que normalmente não circulam aos sábados e domingos, como 416, 036, 318, 580, 206, 616, 125, 641, 610, 401, 460 e 449.

Veículos articulados também serão colocados em linhas que normalmente circulam com ônibus convencionais nos fins de semana para atender locais de prova com grande demanda.

O planejamento operacional feito pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) levou em consideração os locais de prova que terão maior concentração de candidatos e as linhas que passam pelos terminais de integração.

Portal EM TEMPO

Com informações de agências