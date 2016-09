Provas de habilidades específicas para candidatos do Vestibular e SIS da UEA acontecem no domingo

Os candidatos aos cursos de Música e Teatro que concorrem a vagas no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2016, acesso 2017, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), deverão realizar provas de habilidades específicas no próximo domingo (18). As provas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº 1728 – Praça 14 de Janeiro.

Para os candidatos ao curso de Música, a partir das 8h do domingo (18), serão aplicadas as provas de Teoria e Percepção Musical. Os candidatos aprovados nessa fase deverão realizar a prova prática que está prevista para o dia 25 de setembro.

Também no domingo, a partir das 8h e também a partir das 14h, serão aplicadas as provas para os candidatos ao curso de Teatro. A lista de convocados para a prova de habilidades do curso de Teatro com respectivos horários está disponível em anexo.

No dia 25 de setembro, também serão aplicadas as provas para os candidatos ao curso de Dança. Na próxima semana serão divulgados os horários específicos de aplicação das provas.

Informações: 3878-4458. As provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) acontecerão no dia 23 de outubro e as do Vestibular, nos dias 24 e 25 de novembro.

