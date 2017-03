Prova de seleção para estágio em Direito na Defensoria Pública é adiada

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) informou, nesta quinta-feira (2), que alterou a data e o local da prova de seleção para estágio em Direito. Inicialmente, a prova seria realizada em 5 de março, na sede da Esudpam, no Centro, zona sul de Manaus, mas, devido à grande procura dos candidatos, a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) estendeu as inscrições para além das 170 previstas inicialmente e transferiu a prova para 19 de março.

O novo certame será realizado na Universidade Nilton Lins, Unicenter, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

A Esudpam recebeu um total de 665 inscrições no processo seletivo para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito em cadastro de reserva, prioritariamente para ocupação de vagas nas unidades da Defensoria Pública das zonas leste e norte de Manaus. O edital está disponível no site: www.defensoria.am.def.br.

Bolsa

Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779,00, auxílio-­transporte no valor de R$ 132,00, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008. A jornada de atividade em estágio será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, pelo período da manhã.

Participam do processo seletivo estudantes cursando entre o quarto e o nono semestre, ou equivalente, do curso de Direito em instituições públicas ou privadas de ensino superior, credenciadas pelo órgão competente e devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Prova

O processo seletivo é composto de prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva, a se realizar das 8h às 12h. A divulgação do Gabarito será a partir das 15h do dia 19 de março. O resultado parcial das provas será divulgado até o dia 07 de abril de 2017 e a divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita até o dia 17 de abril de 2017, sendo publicada no Diário Oficial da Defensoria do Estado e no site www.defensoria.am.def.br/.

Os aprovados deverão participar de Curso de Formação, sob pena de exclusão do certame. O curso será realizado no período de 24 à 28 de abril de 2017 no horário das 08h às 12h na Esudpam.

O processo seletivo terá duração de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O contrato de estágio terá prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que o estudante permaneça regularmente matriculado na instituição de ensino e venha atendendo, satisfatoriamente, às necessidades da DPE-AM, não podendo exceder o limite de 24 meses, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais, nos termos do art. 11, da Lei nº 11.788/2008.

Com informações da assessoria