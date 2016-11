Prova Almirante Tamandaré é realizada em Manaus no dia 04 de dezembro

Depois de oito anos, prova Almirante Tamandaré será realizada em Manaus no próximo dia 04 de dezembro. Oito de estados, sendo Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grade do Sul, Minas Gerais, Pará e Brasília já confirmaram as presenças dos atletas. A dupla olímpica que fará parte do evento é formado por Ana Marcela Soares, que participou das Olimpíadas de Pequim 2008 e Rio 2016, e Allan do Carmo, que foi bronze nos Jogos Pan-americanos (Rio 2007).

“É uma honra poder anunciar a volta desta importante competição, que não é realizada desde 2007 em circuito oficial (8,5km), há oito anos. E para comemorar este retorno, vamos ter a participação ilustre de dois grandes atletas olímpicos, além dos atletas locais e de outras partes do Brasil. Tenho certeza que a família do esporte recebe com muita alegria esta notícia e não tenho dúvidas que o evento será um sucesso e deve revelar as novas promessa do esporte”, destacou Fabrício Lima.

Presente na coletiva, o primeiro vencedor da Almirante Tamandaré de 1970, Paulo Rabello, destacou a importância da prova e relembrou a época das braçadas no Rio Negro. “Eu tinha 20 anos quando participei da Almirante e hoje tenho 66 anos. Participei, ao todo, de 18 travessias e lembro que naquela época só havia a caixa d’água do Hotel Tropical para guiar e atualmente existe todo um aparato. Fico muito feliz pelo retorno desta competição, que faz parte da minha vida”, destacou.

Mais novidades

Outra inovação para 2016, e que não era item obrigatório nas demais edições, é que todos os participantes deverão ser acompanhados durante o percurso por um guia, podendo este estar de stand-up ou caiaque. A exigência é para garantir ainda mais segurança e conforto aos nadadores. O tempo-limite de prova será de 1h30min após a chegada do primeiro colocado.

“A prova vai contar com todo o aparato de segurança necessário por parte da capitania dos portos e este item de acompanhamento será um suporte individual para o atleta, que caso não apresente, não terá como realizar a prova. Isso foi imposto pois esperamos muitos competidores de outros estados e atletas novos, que ainda não tiveram a experiência com as águas do Rio Negro, que tem caraterísticas como a densidade”, destacou Pierre.

Ao todo, serão 13 categorias em disputa pela Almirante Tamandaré, nos naipes masculino e feminino, e a idade mínima para participar das provas curtas é de 13 anos completados até 31/12/2016, sendo elas: Infantil (13 e 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior (17,18 e 19 anos), Sênior (20 a 24 anos), Master A (25 a 29 anos), Master B (30 a 34 anos), Master C (35 a 39 anos), Master D (40 a 44 anos), Master E (45 a 49 anos), Master F (50 a 54 anos), Master G (55 a 59 anos), Master H (60 a 64 anos) e Master I (65 e acima).

De acordo com o Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, Comandante Alfred Dombrow, o evento faz homenagem a semana do Marinheiro. “Essa competição leva o nome do patrono da Marinha e para a gente não poderia ser um evento mais emblemático e justamente na semana do Marinheiro. Vamos estar com toda a nossa segurança voltada para a disputa e contaremos com helicóptero, assistência hospitalar, salva-vidas e demais ações que possam garantir a excelência da prova”, disse.

Inscrições

As inscrições para a Almirante Tamandaré estão sendo realizadas pelo site www.ticketagora.com.br/ e a taxa de inscrição será no valor de R$ 160,00 até 30 de novembro de 2016.

A entrega dos kits será realizada no dia 3 de dezembro, na Arena da Amazônia (entrada pelo Portão D, Flaviano Limonggi), das 8h às 17h, mediante ao comprovante der inscrição.

Até o momento, 37 atletas já se inscreveram na Almirante, incluindo a participação de oito estados do Brasil, sendo Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grade do Sul, Minas Gerais, Pará e Brasília.

Rio Negro Challenge

A travessia Almirante Tamandaré faz parte do ‘Rio Negro Challenge Amazônia’, evento que vai reunir ainda mais duas provas, sendo o Circuito Curumim e a Maratona Aquática Amazonas. Todas as competições acontecem dia 04 de dezembro.

O Circuito Curumim, que como o nome sugere é voltada para as crianças, compreende as idades de 8 a 12 anos e terá o percurso de 400m, na Ponta Negra e terá largada às 7h. Já a Maratona Aquática inicia às 8h, também na Ponta Negra, e o trajeto vai de 1,5Km e 3Km, de 13 anos até 65+.

As inscrições para o Challenge Amazônia são pelo site www.ticketagora.com.br/, e segue até 30/11. O evento e chancelado pela Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada).

Até o momento, já confirmaram participação de 112 atletas na Curumim e na Maratona. Somando os atletas da Almirante, este número chega a 149.

Com informações da assessoria