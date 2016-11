Protestos na Trump Tower continuam e opõem manifestantes a ‘caubói nu’

Duas dezenas de manifestantes anti-Trump, ainda mais repórteres e um caubói urbano e seminu com o nome do presidente eleito dos EUA na cueca. Essa era cena observada no quarteirão da Trump Tower da Quinta Avenida de Manhattan, onde mora Donald Trump e sua família.

A ira contra o próximo ocupante da Casa Branca, que na noite anterior levou milhares às ruas em protestos em várias cidades do país, não arrefeceu. Já há novos protestos marcados para o fim de semana, e um “comício do amor” para pregar a tolerância agendado para sexta-feira (11), no Washington Square Park, em Nova York.

Nesta quinta-feira (10), a polícia nova-iorquina manteve um cerco em frente à Trump Tower, com grades metálicas. Pedestres eram orientados a usar o outro lado da calçada.

O edifício inaugurado por Trump em 1983 deve manter parte de seu térreo e subsolo como espaço público, segundo acordo feito na época da construção pelo empresário e as autoridades municipais.

Por ora, a polícia impede o livre vaivém pelo espaço, por “medidas de segurança”, afirmou um agente.

Do outro lado da calçada, isolados por uma barreira de metal, manifestantes erguem cartazes com dizeres como “not my president” (não é meu presidente).

“Democracia é lindo, mas às vezes precisamos cair na real. Hitler foi eleito democraticamente. E aí, então está tudo bem?”, disse Monica, 26, que não quis dar seu nome “porque sou mexicana e agora tenho motivos para ter medo”. Ela vive no país de maneira irregular.

A poucos metros, o Naked Cowboy (caubói nu), personagem clássico de Nova York, erguia turistas no colo, tirava selfies com eles e tocava em seu violão músicas exaltando o novo presidente. “Trump, Trump, Trump, ele vai construir um lindo muro”, cantava sobre a barreira que o republicano promete construir na divisa com o México.

O artista de rua Robert John Burck, 45, é famoso por zanzar por Manhattan só de botas, chapéu e cueca -que adaptou para homenagear Donald Trump. O sobrenome do empresário foi pintado com tintas vermelha e azul na parte de trás.

Anna Virginia Balloussier

Folhapress