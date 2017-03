Protestos marcam o Dia Internacional da Mulher em Manaus

Por volta das 5h desta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, cerca de 120 manifestantes de movimentos sociais e feministas se reuniram nas proximidades do Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Bola da Suframa -, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, em um ato nomeado “Mulheres, nenhuma a menos, contra o feminicídio e a reforma da previdência”.

Com faixas, gritos de ordem e o auxílio de um carro de som, estudantes, representantes de sindicatos, membros da Central Única de Trabalhadores (CUT) e da Central de Movimentos Populares (CMP) entre outros, bloquearam a avenida Danilo de Matos Areosa e a rua Ministro João Gonçalves de Souza, a BR-319. O transito no local ficou bastante complicado, o horário onde grande parte do transporte especial faz rota de trabalhadores industriais. Bom cenário para chamar atenção às reivindicações do protesto.

De acordo com a coordenadora, Ane Caroline Moura, 29, a principal luta é contra a reforma da previdência elaborada pelo governo federal, que altera a idade mínima para a aposentadoria. O local escolhido para manifestação é simbólico.

“Muitas mulheres trabalham em empresas do Distrito e estamos aqui protestando contra essa reforma, já não basta sermos desvalorizadas no mercado de trabalho ainda querem reduzir o que demoramos tanto para conseguir, nós mulheres seremos as mais prejudicadas. Hoje não vamos comemorar, vamos lutar pelos nossos direitos”, disse.

A Policia Militar foi acionada e aos poucos os manifestantes liberaram parcialmente as vias. Uma equipe do Manaustrans também foi ao local auxiliar na sinalização aos condutores que passavam pelo protesto.

As manifestações devem continuar nesta tarde, às 15h, quando deve acontecer uma grande marcha pelas principais ruas do Centro.

Daniel Landazuri

EM TEMPO