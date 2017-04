Protesto contra reforma previdenciária interdita terminal e causa transtorno

As manifestações contra as reformas da previdência e trabalhista continuam nesta sexta-feira (28), no Centro de Manaus. Os ônibus do transporte público, por determinação do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), estão parados no Terminal 1, na avenida Constatino Nery, uma das principais vias de ligação entre o Centro e o restante das zonas de Manaus.

Por causa do fluxo complicado do trânsito na capital, a Prefeitura de Manaus liberou a circulação de veículos convencionais pela Faixa Azul, normalmente utilizada apenas pelo transporte coletivo, em todas as áreas onde o projeto foi implementado.

Embora as “faixas extras” tenha sido liberadas, pelo menos na Constantino elas estão sendo ocupadas por uma fila quilométrica de ônibus do transporte coletivo, que obedeceram a determinação da justiça de deixar as garagens, mas não estão circulando pelas ruas da capital.

O engarrafamento se espalhou também pelas vias próximas ao terminal, como é o caso da Avenida Brasil, Boulevard Álvaro Maia, Leonardo Malcher e Epaminondas. O acesso ao Centro da capital, nesse momento, pode ser feito apenas a pé.

Um dos cidadãos prejudicados pelos transtornos que a manifestação dos sindicatos causaram foi o professor de dança Erenilson Santos, que está desde às 6h da manhã esperando que os ônibus retornem às suas atividades para voltar para casa.

“Eu estava trabalhando de madrugada e não tive como voltar mais. Vim para cá, cheguei a ver os ônibus indo para o Centro, mas depois pararam. Não tem como ir para o Cidade Nova a pé”, lamentou o professor.

Se tem alguma categoria que está lucrando com os protestos, são os táxis e mototáxis, que estão sendo mais procurados pela população. A reportagem coletou depoimentos de funcionários de empresas privadas que tiveram os táxis pagos pelos patrões para que pudessem chegar ao serviço.

Quem não teve a mesma sorte foi a dona de casa Lionete Gomes, de 51 anos, que, na companhia de uma amiga, espera um ônibus para voltar ao bairro Nova Cidade, na Zona Norte. “Já deu tempo até de pintar as unhas”, disse a senhora que encarou a dificuldade com bom humor.

Manoela Moura e Gabriel Costa

EM TEMPO