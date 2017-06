 Protestos contra as reformas de Temer bloqueiam ruas e rodovias pelo País

As mobilizações contra as reformas do governo Michel Temer (PMDB) começaram na madrugada desta sexta-feira (30) com protestos e bloqueios em rodovias pelo país. Várias rodovias pelo país também foram alvo de protestos.

Confira manifestadões pelo Brasil neste dia 30 de junho de 2017:

Cerca de 500 pessoas fizeram manifestação no centro de Manaus -Foto:Manaustrans

Manaus

Manifestantes fizeram protesto em Manaus por volta de 9h30, no Centro de Manaus, contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo federal .A coordenação do movimento estimou aproximadamente a participação de 500 pessoas. O ato reuniu membros de centrais sindicais e movimentos populares. Os manifestantes se reuniram na Praça da Saudade, no centro da Capital e percorreu as avenidas Ferreira Pena, Leonardo Malcher, Epaminondas e sete de setembro. Algumas vias ficaram congestionadas e precisaram da intervenção do Instituto Municipal de Engenharia do Trânsito de Manaus (Manaustrans)

Sao Paulo

Os petroleiros do ABC Paulista e litoral também aderiram aos protestos contra as reformas do governo, mas a categoria pode aprovar a qualquer momento a extensão da greve por tempo indeterminado. Na entrada da cidade de Santos (72 km de São Paulo), um grupo segurando faixas interditava a avenida Martins Fontes, na entrada da cidade de Santos (72 km de São Paulo). Policiais tentavam negociar com o grupo a liberação da via.

Brasília

Na capital federal, protestos contra reformas do governo pararam o sistema de transporte; ônibus e metrô não circulam nesta sexta.

Rio de Janeiro

Grupos de manifestantes bloqueiam várias vias da cidade do Rio de Janeiro, nesta manhã de sexta-feira. Por volta das 6h30, havia um bloqueio na avenida 20 de Janeiro, na chegada ao aeroporto do Galeão. Os protestos bloqueiam parcialmente a Linha Vermelha e a avenida Brasil, provocando 14 quilômetros de trânsito na via. Um desvio foi montado na avenida Lobo Júnior. Barcaças de Niterói fizeram manifestaçao no início da manha. Professores iniciaram protestos, porém a Secretaria de Estado de Educação afirma, no entanto, que as unidades escolares funcionarão normalmente. Além deles, os bancários e petroleiros do Rio também decidiram parar nesta sexta-feira. A Prefeitura recomenda que a população utilize o transporte público, que funciona normalmente nesta manhã.

Belo Horizonte|

Em Belo Horizonte, o metrô não funciona nesta sexta. Como os ônibus são a única opção, o trânsito ficou carregado na capital mineira. A greve também fechou as escolas estaduais e municipais, além de reduzir os serviços de saúde à escala mínima. Servidores da rede municipal de educação da capital mineira realizam assembleia na praça Afonso Arinos, na região central. As escolas estão fechadas nesta sexta. Um ato unificado das centrais sindicais está previsto para as 11h na praça Sete. Pela manhã, houve bloqueio de manifestantes com queima de pneus na Av. Cristiano Machado. A via foi liberada, mas segue congestionada. Um protesto organizado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e por sem-teto, em Contagem (região metropolitana), também gerou reflexos na BR 381.

Salvador



Em Salvador, os ônibus e metrô estão circulando normalmente. Os rodoviários, contudo, bloquearam o tráfego na avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Shopping da Bahia, causando congestionamento numa das regiões mais movimentadas da cidade. Sindicalistas também bloquearam acessos ao Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana, impedindo o acesso de operários.

Bahia

Na capital baiana, manifestantes bloqueiam o tráfego na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Shopping da Bahia. Sindicalistas também impedem a entrada de operários no Polo Industrial Camaçari, Porto de Aratu e Landulfo Alves bloqueando o acesso.

Ceará

Protestos pacíficos ocorrem na Praça da Bandeira, na região central de Fortaleza

Pernambuco

Manifestantes também travam os dois sentidos de três estradas, as BR 101, 408 e 428, nas cidades de Prazeres, Paudalho e Petrolina, respectivamente. Sistema de transporte público tem frota reduzida e há um protesto marcado para a Praça do Derby, em Recife, às 15h.

Pará

Segundo a FBP, manifestantes protestam na entrada de Belém, fazendo um trancaço.

Piauí

Centrais sindicais convocadas pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizam na manhã desta sexta-feira (30) uma greve geral contra as reformas Trabalhista e Previdenciária. Em Teresina, a mobilização é realizada no Centro da capital, com concentração na Praça Rio Branco. Apenas 30% dos ônibus estão circulando e só voltará ao normal depois de meio-dia.

Porto Alegre

Por volta das 5h, um grupo interditou a rodovia BR-293, na região da cidade de Candiota (RS). Grevistas também queimaram pneus na pista sentido capital da rodovia BR-116, no km 2, em Porto Alegre. Na cidade de Sarandi (RS), houve uma interdição parcial da BR-386 devido a queima de pneus, mas sem a presença de manifestantes no local, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Em Santa Catarina, um grupo bloqueou totalmente a rodovia BR-470, em Navegantes, próximo a ao km 8, por volta das 5h30.

Curitiba

Manifestação sem ocorrências Seguem os discursos das diversas lideranças sindicais na manifestação que acontece neste momento na Boca Maldita de Curitiba. Um a um os grevistas falam para seus pares defendendo a luta contra a reforma trabalhista.Segundo a Polícia Militar nenhuma ocorrência foi registrada até o momento na manifestação considerada calma e pacífica.

