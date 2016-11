Protesto contra a PEC do Teto, reforma trabalhista e da Previdência congestiona o Centro de Manaus

Acompanhando movimento nacional, diversas categorias de trabalhadores e servidores públicos federais, estaduais e municipais realizam na manhã desta sexta-feira (11), no centro de Manaus, uma manifestação contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/16, que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos à correção da inflação do ano anterior, a chamada PEC do Teto, além da reforma trabalhista e da Previdência.

A mobilização, que faz parte do Dia Nacional de Lutas, reuniu cerca de três mil pessoas na praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), segundo os organizadores. Eram profissionais da área de saúde, educação, segurança, Justiça do Trabalho e profissionais da indústria.

A manifestação causou um grande congestionamento nas adjacências da área, que precisou da intervenção de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). Com cartazes e faixas, os manifestantes circularam pelas avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro até à Praça do Congresso.

De acordo com Isis Tavares, presidente da Central dos Trabalhadores no Amazonas (CTB-AM), o movimento é um chamado para uma paralisação e greve geral de todas as categorias de trabalhadores nas esferas municipal, estadual e federal.

“Estamos informando toda a população sobre os malefícios da reforma da previdência, da reforma trabalhista e da aprovação da PEC 55, que irão afetar diretamente as famílias brasileiras. É uma tentativa de esclarecer, chamar a atenção das pessoas, sobre o que significam todas essas propostas do governo que pretendem prejudicar o povo brasileiro, pois a mídia só veicula a versão do governo”, destacou.

Jorge Lobato, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas (Sindsep), reforçou que as categorias se uniram para debater, de forma ordeira e pacífica, o quão prejudicial é a PEC 55, que ataca não só o serviço público, mas também a educação, a saúde e a sociedade como um todo.

“Conclamamos toda a população do Amazonas a dar uma grande demonstração de preocupação contra essa PEC que vai de encontro a direitos adquiridos dos trabalhadores”.

