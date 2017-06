Prorrogado prazo para credenciamento de faculdades em programas de pós em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que foi prorrogado para até a próxima terça-feira, 6/6, o credenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES) particulares interessadas em participar do Programa Bolsa Pós-Graduação (PBPG). Inicialmente, o prazo estava previsto para terminar nesta sexta-feira, 2.

O objetivo é que as instituições credenciem os cursos e turnos junto ao PBPG, visando à concessão de bolsas de 50%, 75% e 100% de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial, a estudantes de baixa renda.

O programa é promovido pela Prefeitura, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Serão exigidas cópias dos documentos autenticados em cartório ou cópias acompanhadas dos originais para conferência no ato, além do demonstrativo de cursos, turnos e sua capacidade total de vagas a serem disponibilizadas no processo.

As instituições interessadas terão agora até o dia 6 de junho de 2017 para comparecer à sede da Escola, das 8h às 12h e das 14h às 17h, para firmar termo de adesão e/ou credenciamento de cursos perante o Programa.

A Escola fica na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. As inscrições para os candidatos interessados em concorrer a uma bolsa de pós-graduação estão previstas para iniciar ainda neste mês de junho.

