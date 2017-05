Prorrogadas inscrições para estágio em Direito na Defensoria Pública do AM

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), divulgou nesta quarta-feira, 17 de maio, Errata de Edital do Processo Seletivo para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito na instituição. O prazo final para inscrição foi estendido do dia 19 para o dia 26 de maio. A data da prova foi prorrogada do dia 4 para o dia 11 de junho.

O Edital 003/2017-ESUDPAM e a Errata estão disponíveis no site www.defensoria.am.gov.br, no menu Esudpam, item Processo Seletivo. Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de maio, das 8h às 14h, na sede da Esudpam, na rua 24 de Maio, 321, Centro, zona sul de Manaus.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar documento original com foto. Poderão participar da seleção estudantes do 4° ao 9° semestre do curso de Direito de instituições públicas ou privadas de ensino superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, regularmente matriculados e com frequência.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.

O contrato será celebrado por 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, com jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias pelo período da manhã. Ao estagiário será oferecida uma bolsa no valor mensal de R$ 779,00, auxílio transporte no valor de R$ 132,00, além de seguro contra acidentes pessoais.

Questões objetivas e subjetivas

A prova de conhecimentos específicos, com 50 questões objetivas, e a prova subjetiva acontecerão no dia 11 de junho de 2017, das 8h às 12h, em local a ser definido e divulgado, no dia 2 de junho, pela Esudpam no site e no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM. O gabarito das provas será divulgado a partir das 15h do dia 11 de junho.

O Curso de Formação, cuja participação é obrigatória sob pena de exclusão do candidato no processo de seleção, será realizado no período de 6 a 12 de julho de 2017, das 8h às 12h, na Esudpam. O resultado final das provas será feita até o dia 30 de junho de 2017, através do sitewww.defensoria.am.def.br e no Diário Oficial Eletrônico da instituição.

Com informações da assessoria