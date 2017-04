Propostas polêmicas atrasam reforma política

Com pouco tempo para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados para que seja aplicada nas eleições de 2018, a proposta de reforma política que tramita na casa tem pontos polêmicos, como o voto em lista fechada e a extinção do cargo de vice, o que tem gerado embate entre defensores e opositores da medida.

O voto em lista fechada consiste num modelo em que o eleitor vota para eleger os primeiros candidatos de uma lista de políticos escolhidos pela direção dos partidos. Além dessa proposta, há ainda o aumento do tempo de mandato de presidente, governadores e prefeitos para 5 anos. A bancada amazonense já começa a estudar o assunto para se posicionar sobre o tema.

Na avaliação da deputada federal Conceição Sampaio (PP), a proposta de um “distritão” inserida na reforma política é viável porque acaba com o quociente eleitoral e levaria as votações para deputados e vereadores a migrarem do sistema proporcional para o majoritário.

Dessa forma, apenas os candidatos mais votados em cada Estado ou município seriam eleitos – e a sobra dos votos individuais não iria para outros candidatos. “Com o ‘distritão’, todos os votos dados a candidatos não eleitos são desperdiçados. Isso aumenta a representatividade do parlamentar”, afirmou.

Conceição também enumerou ser favorável a pontos como o fim da reeleição para cargos no Executivo com mandatos de 5 anos e se declarou apoiadora do uso de verba pública pelas legendas. “Sou a favor do financiamento público, uma vez que os partidos já possuem o Fundo Partidário”, acrescentou.

O deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) se declarou contrário ao voto em lista e justificou que o modelo retira o direito do eleitor de escolher o candidato com que tem afinidade e passa a ter de votar em uma lista fechada e pré-elaborada, definida pelo partido. “Não é justo que a legenda faça essa escolha pelo eleitor. Todos têm o direito de escolher em quem votar”, argumentou.

O parlamentar também criticou o financiamento de R$ 2 bilhões, que sairá dos cofres públicos para campanhas políticas. Para ele, a liberação dessa verba significa suprimir recurso da classe trabalhadora do país, que, segundo ele, sofre com o efeito da crise econômica. “Não é justo com a população que o governo gaste esse dinheiro em campanha, em vez de investir em saúde, educação e segurança”, acrescentou.

Sem verba

Sobre o tema, Sabino faz um alerta sobre a inexistência da verba. “O governo não possui esse dinheiro. Provavelmente, será arrecadado por meio de mais impostos, direcionando essa despesa aos ombros do trabalhador, o que prejudicaria os mais necessitados”, disse.

Outro ponto polêmico em que se posiciona contrário é a extinção do cargo de vice, que, para ele, é obrigatório para substituir uma função majoritária. “A medida traz impacto financeiro ínfimo quando comparado, por exemplo, com a criação de um fundo eleitoral”, observou.

Um dos pontos em que Sabino é favorável é com a proposta de pôr fim à reeleição e aumentar o tempo de mandato no Poder Executivo para 5 anos.

Entre as vantagens que ele enumerou, estão o maior tempo para trabalhar sem preocupação com reeleição, o que levaria a uma maior renovação nos cargos executivos.

Fabiane Morais

EM TEMPO