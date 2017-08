Propostas deram lugar a ataques em debate na TV

Antes do início do debate, candidatos posaram para fotos de forma bem descontraída – fotos: Marcio Melo

O último debate eleitoral na TV conseguiu reunir oito dos nove candidatos que disputam o governo do Estado nesta eleição suplementar na noite de ontem, na Rede Amazônica. Em duas horas e 25 minutos de confronto, Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB), José Ricardo (PT), Liliane Araújo (PPS), Luiz Castro (Rede), Marcelo Serafim (PSB), Rebecca Garcia (PP) e Wilker Barreto (PHS) tentaram mostrar ao telespectador suas propostas, apresentadas por meio de réplicas e tréplicas às perguntas realizadas entre si.

O nono candidato, Jardel Nogueira (PPL), não participou do debate devido ao seu partido não ter representatividade suficiente na Câmara dos Deputados. Mas ele compareceu à frente da emissora e tentou, mais cedo, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), um recurso para garantir sua participação no programa.

Investimentos na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e propostas para geração de emprego e renda dominaram o debate, apesar de alguns momentos apresentarem tensão entre candidatos que buscaram polemizar com ataques, a exemplo de Liliane, Marcelo Serafim, José Ricardo, Wilker Barreto e Eduardo Braga.

O uso da máquina pública em favor da candidata Rebecca Garcia, que gerou um processo de investigação ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, também foi lembrado por adversários da progressista no debate. Ao dirigir sua pergunta à Rebecca, José Ricardo lhe questionou como a situação será analisada.

A presença de Amazonino e Braga (PMBD) no embate entre candidatos, temperou o contra-ataque dos adversários

Em resposta, Rebecca disse que o governador David Almeida (PSD) – seu principal apoiador – não fez uso da máquina pública e classifica-se como alvo principal de ataques por ser uma ameaça aos candidatos apoiados por caciques políticos. “Quando ele (David Almeida) não está trabalhando, ele está pedindo voto. O partido dele (PSD) não permitiu que ele fosse candidato, mas ele acredita na renovação do Amazonas”, defendeu a candidata.

Usando ironia, o petista afirmou que Rebecca achava a atitude do governador “normal”. Ao passo que Rebecca argumentou que acusações fazem parte da velha política e afirmou que os telespectadores estavam esperando propostas e não acusações. “Eu lamento estar passando por esse constrangimento”, destacou.

Ao direcionar uma pergunta ao adversário Amazonino Mendes, o candidato Eduardo Braga questionou propostas sobre emprego e segurança. Em resposta, o candidato da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas disse que o desemprego é reflexo da queda da produção do Distrito Industrial e garantiu que a reconstrução do Estado se fará, primeiramente, com responsabilidade fiscal.

“É possível levantar dados e restaurar a esperança da juventude e a segurança está relacionado ao desemprego. Combater a criminalidade é complexo e precisa do serviço de inteligência”, disse.

Amazonino disse que o desemprego é reflexo da queda da produção do Distrito Industrial

Em réplica, Braga afirmou que não há tanto tempo para efetuar tantos planos, como Amazonino idealiza. “É preciso baixar o ICMS do feijão, arroz e do combustível. É necessário atrair investimento e valorizar a Polícia Militar, Polícia Civil, para trazer paz e segurança às famílias amazonenses”, disse.

Ao dirigir sua pergunta a José Ricardo, Liliane o questionou como vai lidar com questão da corrupção, já que considera o Partido dos Trabalhares uma das legendas mais corruptas do Brasil.

Em resposta, o petista disse que, no Amazonas, o PT está livre de denúncias e apontou o senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) como investigados.

“Queremos combater a corrupção”, disse. Ainda sobre o tema, Liliane disse que pretende criar uma secretaria para combater a corrupção. “Vou fiscalizar com transparência”, informou.

Fabiane Morais

EM TEMPO

