Propostas de David Almeida serão retiradas de pauta da Aleam

A pedido do líder de governo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado estadual, Dermilson Chagas (PEN), dez matérias indicadas pelo poder Executivo, durante a gestão interina de David Almeida (PSD) serão retiradas de pauta, nos próximos dias. A intenção é analisar os conteúdos e verificar quais projetos devem continuar em tramitação para não refletir prejuízo à economia do Estado. Destas matérias, seis referem-se a aplicação de recursos.

Justificando a pausa na tramitação, Dermilson argumenta que o governador Amazonino Mendes (PDT) tem o direito de saber sobre todas as matérias que estava está sendo proposto, das mudanças e de que forma estão sendo encaminhadas. “É com base nessas análises, ele poderá iniciar o governo dele sem nenhuma preocupação. Até porque qualquer tramitação aqui pode afetar muito a questão financeira do Estado”, destacou o líder do governo.

Ele também afirmou que apesar da medida, a relação entre o governo e a presidência da Casa está ocorrendo de maneira pacífica. “Tudo está caminhando como pensamos. E, apesar das retiradas de matérias, não houve nenhum parecer negativo por parte da mesa diretora. O presidente tem tratado com muita cordialidade o governo atual”, finalizou Dermilson.

Entre as matérias de alta relevância que foram retiradas de pauta para análise, estava a alteração da forma específica da Lei Complementar n° 30, que dispõe sobre o regime próprio da previdência do Estado, estabelecendo planos de benefício e custeio, propondo a criação de um órgão gestor. Na lista de conteúdos em tramitação, também é possível encontrar o projeto de lei 10/2017, que altera a Lei Complementar 175/2017, e institui o regime de conta única do Tesouro Estadual no âmbito do Poder Executivo.

Também está suspensa de tramitação, a Proposta de Emenda Complementar (PEC) 1/2017, que pede a alteração do inciso 5 do artigo 2017 da Constituição do Estado do Amazonas, para determinar limite de custeio de atividades administrativas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e o PL 136/2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio para o custeio do serviço público de transportes públicos convencionais de passageiros na capital amazonense.

Para o deputado Sabá Reis (PR), que atuou como líder do governo na gestão interina de David Almeida no governo estadual, o pedido para as retiradas de pauta das mensagens governamentais é algo natural. Tanto que segundo ele, a proposta já havia sido idealizada quando o deputado Abdala Fraxe (PP) estava no comando temporário da mesa diretora.

“Cheguei a sugerir ao Abdala que nós devolvêssemos as mensagens propostas pelo David, para que o governador Amazonino pudesse estudar todas as matérias”, disse o parlamentar.

