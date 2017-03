Proposta congela gastos por 10 anos no Estado

A exemplo do governo federal, que aprovou a PEC nº 55/16 no Congresso Nacional, que institui um teto para os gastos públicos, congelando as despesas por 20 anos, o governo do Amazonas também apresentou proposta semelhante, que já tramita há um mês na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). Trata-se da PEC 02/17, que congela os gastos públicos do Estado por um período de 10 anos, a contar a partir de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2027.

A matéria está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da casa e já tem até parecer favorável do relator, deputado Orlando Cidade (PTN). O parecer seria analisado ontem na reunião da comissão, mas a PEC foi retirada de pauta por um pedido de vista do deputado da oposição, Luiz Castro (Rede) e somente deve retornar à pauta na próxima reunião do colegiado, marcada para abril.

Se aprovada pela CCJR, a proposta será encaminhada à mesa diretora da Assembleia, que por sua vez criará uma comissão especial para analisar as emendas que deverão ser apresentadas pelos deputados estaduais.

A proposta de emenda do governo altera dispositivos da Constituição do Estado para instituir um novo regime fiscal no poder público por 10 anos, como forma de conter a crise econômica que ainda assola o Amazonas e reequilibrar as contas do governo.

Com isso, conforme o projeto do Executivo, a despesa corrente em cada exercício fiscal não poderá exceder, no âmbito de cada Poder e também do Ministério Público do Estado (MPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da Defensoria Pública do Estado (DPE), o respectivo montante da despesa realizada nos últimos doze meses, encerrado em junho do exercício corrente, período em que se elabora a Lei Orçamentária.

A PEC ainda alerta que no caso de descumprimento do limite estabelecido, por parte do Poder Executivo, além das proibições já elencadas, fica vedada para o exercício subsequente a concessão ou ampliação de incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, excetuados aqueles concedidos às indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O texto do projeto ressalta, entretanto, que esses limites estabelecidos não se aplicam em relação às destinações mínimas de recursos pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino. E fica a critério também do próximo governador revogar este regime fiscal após um período de 5 anos, mediante uma melhoria do cenário econômico do Estado, e desde que também haja redução do comprometido da receita com despesas pessoal abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O artigo 67 da PEC 02/17 ressalta possíveis punições ao descumprimento do novo regime fiscal, a ser aplicadas no exercício financeiro do ano seguinte, como a não concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração ou subsídio de membros de Poder ou de órgão, de servidores ou empregados púbicos e militares e também o congelamento de criação de novos cargos, emprego ou função que implique aumento de despesa.

Também impede a alteração de estrutura de carreira, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título. Ressalvada reposições de cargo de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do TCE, do MP, da DPE e de servidores e empregados públicos e militares.

Vista

Ao pedir vista da PEC, Luiz Castro explicou que é para forçar uma discussão maior. Ele ressalta que a proposta interfere nas atividades da Defensoria Pública, uma vez que a emenda à Constituição Federal 80/14, aprovada pelo Congresso, estabeleceu prazo de 8 anos para que os Estados disponibilizassem defensores públicos em todas as comarcas do Brasil. “O congelamento do recurso inviabiliza essa possibilidade e entendi que precisamos examinar isso com cuidado”.

Seguindo a mesma ideia, a deputada Alessandra Campêlo (PMDB) apresentou uma emenda excluindo a Defensoria Pública deste limite de gastos proposto pelo governo. “Em 2012, o governo do Estado realizou concurso público para defensor, com a aprovação de 157 candidatos. No entanto, apesar da existência de cargos vagos na instituição, ainda não houve a nomeação de mais aprovados justamente em virtude do baixo orçamento destinado à Defensoria, atualmente equivalente a 1,05% da Receita Corrente Líquida do Estado”, ressaltou.

Atualmente, na DPE há 153 cargos criados pela Lei Complementar Estadual 001/1990, mas apenas 103 estão preenchidos. Faltam, portanto, 50 cargos a serem preenchidos. Dos 62 municípios, apenas 44 contam com defensor público.

Durante a reunião da CCJ, 25 projetos foram analisados, sendo que quatro tiveram pedido de vista. Um foi aprovado com voto divergente, cinco contrários e 14 favoráveis. “Realizamos uma por mês para deliberar todas as matérias apresentadas pelos deputados e pelo governo. Estamos caminhando muito bem esperamos chegar até o final do ano com todas as matérias votadas”, disse o presidente da CCJ, deputado Orlando Cidade.

