Propaganda eleitoral terá início neste sábado; por ordem de sorteio, Arthur Neto será o primeiro

Os candidatos a prefeito de Manaus foram notificados na manhã desta quinta-feira (13) sobre a ordem de veiculação da propaganda eleitoral em veículos de comunicação de rádio e televisão; prevista para ter início neste sábado (15). O anúncio oficial foi feito pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, durante coletiva de imprensa na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), localizado no bairro Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus.

A propaganda eleitoral será dividida em dois períodos diários de 20 minutos: 10 para cada candidato, que será transmitida as 5h30 e às 10h, no rádio, e às 11h e às 18h30, na televisão. Dentro deste tempo, cada candidato terá direito ao total de 20 minutos por dia.

Por ordem de sorteio, o candidato à reeleição Arthur Neto (PSDB), da coligação ‘Por uma só Manaus’, será o primeiro a veicular a propaganda de campanha, que deve iniciar pela manhã bem cedo, as 5h30. Logo em seguida, será a vez do candidato Marcelo Ramos (PR), da coligação ‘Mudança para transformar’.

Durante o sorteio, representantes da coligação ‘Por uma só Manaus’ sugeriram uma diminuição no tempo da campanha, mas a proposta foi imediatamente rejeitada pela oposição e, consequentemente, descartada pela comissão.

A juíza Careen Aguiar Fernandes, uma das coordenadoras da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, ressaltou que o plano de mídia será adotado de acordo com o horário de Brasília. Ela destaca ainda que, assim como no primeiro turno, o direito de resposta, quando houver necessidades, continuará a ser transmitido nos veículos de comunicação.

“Nós estamos aqui para aplicar a legislação e continuaremos aplicando com rigor necessário em todo o momento em que fomos acionados” destacou Careen, revelando que já existem inúmeros pedidos de resposta por conta de notícias veiculadas nas redes sociais.

Por fim, a juíza destaca que toda a população está convidada para acompanhar as propagandas. “A justiça eleitoral procura propiciar ao eleitor a possibilidade de analisar os candidatos com tranquilidade e serenidade, pois é com base nesse sentido que a norma previu para este segundo turno um tempo maior para cada candidato. Justamente para que todos os assuntos sejam tratados”, concluiu a magistrada, destacando que a comissão deseja que todos os assuntos sejam tratados de forma honrosa, respeitosa, como prevê a legislação, e que isso possa ajudar efetivamente os cidadãos de Manaus no momento da escolha.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO