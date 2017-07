Propaganda eleitoral no Amazonas é adiada para terça-feira

Horário gratuito previsto para iniciar hoje, foi “atrasado” em dia, após uma reunião realizada, no último sábado, no TRE – Márcio Melo

A propaganda eleitoral gratuita em TVs e rádios para o pleito das eleições suplementares do Amazonas será retomada na próxima terça-feira (11) em todo Estado. Ao contrário do que havia sido definido anteriormente, que a propaganda iria iniciar na segunda-feira (10), uma nova reunião realizada no último sábado (8) definiu a nova data a partir de um impasse envolvendo as emissoras e os partidos políticos. Os materiais audiovisuais e mídia serão recebidos hoje.

As eleições suplementares do Amazonas serão retomadas, tendo em vista a decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal (STF), Ag. Reg. na Medida Cautelar na Ação Cautelar 4.342. A medida reestabeleceu todas as atividades relativas ao pleito deste ano, a fim de que as eleições aconteçam, normalmente, no dia 06 de agosto.

O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral TRE- Waldiney Siqueira, informou que as mídias serão entregues na segunda-feira (10) a partir da decisão tomada durante reunião feita com os partidos políticos e com as emissoras de TV e rádio. A reunião definiu que os materiais devem ser entregues impreterivelmente em dois horários, sendo o até às 14h para entregar a primeira parte que é mapa e a segunda parte, até às 17h, para entregar a mídia, que seria a propaganda eleitoral em si que será veiculada.

Leia também: Celso de Mello decide manter eleição direta no AM

A entrega é feita na ilha de edição que fica nas dependências da Secretaria Judiciária do TRE-AM. “As emissoras primeiramente se recusaram a receber as mídias, porque queriam adiar a propaganda eleitoral em uma semana, alegando que a portaria do TRE-AM, só determinou a volta das eleições a partir do sábado (8)”, explicou Waldiney sobre o impasse.

Waldiney disse que, no entanto, o calendário eleitoral assinalava prazo de até 17h da terça-feira (4) para receber, mas as emissoras acabaram se recusando a receber os materiais. “Com a reunião feita, abriu-se um novo prazo, ou seja, flexibilizaram a situação, nem ficou uma semana a mais e nem foi segunda-feira, data a qual os partidos abriram mão da segunda –feira, mas para começar na terça.

O coordenador da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Fued Cavalcante, confirmou que no plantão de domingo, não houve entrega de material por parte de nenhum partido. “No domingo houve plantão, não relacionado aos materiais de propaganda. Não funcionou nada, nem nas emissoras e nem no TRE. Aguardamos o recebimento dos materiais para esta terça-feira (9)”, completou.

Adiamento

O TRE também não confirmou que tenha recebido até o fim do expediente de plantão do último domingo o pedido de seis candidatos para que o tribunal adie por mais uma semana a data do pleito, ficando então para o dia 13 de agosto. “Saí de lá 14h30 e ainda não tinha dado entrada ainda. Já estão até falando para imprensa que fizeram esse pedido e mandaram fotos dessa petição, mas no TRE-AM ainda não chegou”, informou.

Joandres Xavier

EM TEMPO