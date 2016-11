Pronto-Socorro arrecada doações para abrigos que cuidam de crianças com vulnerabilidade social em Manaus

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Pronto-Socorro do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz está arrecadando, por meio da campanha ‘Natal Solidário’, brinquedos, alimentos não perecíveis e roupas que serão doadas para instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade social. Os brinquedos e as roupas podem ser novos ou usados, mas precisam estar em bom estado de conservação.

As doações podem ser feitas em horário comercial, de 8h às 17h, até o dia 19 de dezembro em dois locais: Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na Avenida Torquato Tapajós, s/n, ou no escritório do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), na Avenida Djalma Batista, 3.000, edifício Amazon Flat, sala 37. O instituto é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e administra a unidade de saúde.

Segundo Cássia Kellen, presidente do GTH, como a ação realizada em 2015, todo material arrecadado será doado para instituições que ficam próximas do Delphina Aziz cujos nomes serão informados em breve.

“Os brinquedos fazem a alegria das crianças, mas os alimentos são de fundamental importância porque esses abrigos sobrevivem de adoções. As roupas serão usadas para as instituições fazerem brechós ou, também, pelas próprias crianças, por isso, é necessário que eles estejam em bom estado de conservação”, disse.

Ano passado, 200 brinquedos e mais 150 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados e doados ao brigo Monte Salém, no bairro Tarumã, zona Oeste, e no Lar Francisco de Assis, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

