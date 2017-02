Promotor do MPAM quer revisão do indulto que concedeu liberdade à Adail Pinheiro

O promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, Pedro Bezerra, afirmou que irá recorrer do indulto de Adail Pinheiro por ter encontrado equívocos com relação a decisão. O ex-prefeito de Coari (distante 362 km de Manaus) recebeu da Justiça o perdão da pena por envolvimento em crimes de prostituição e pedofilia no último dia 24.

A decisão, assinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Luís Carlos Valois, cumpre o decreto presidencial nº 8.940/2016 de 22 de dezembro de 2016.

Bezerra disse, que desde a decisão, o MPE constituiu uma comissão de promotores para analisar os equívocos que, depois de encontrados, servirão de argumentos para que recorram da decisão.

“Confirmamos as investigações sobre o achado de aparelhos celulares dentro da cela de Adail, por policiais durante a revista. Para ter dado o indulto, deveria ter sido levado em consideração o comportamento de Adail no período de um ano e não de uma mês”, disse o promotor.

Diogo Dias

EM TEMPO