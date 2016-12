Promoções são estratégia para ‘espantar’ a crise

Para driblar a crise econômica que acertou em cheio o segmento de materiais de construção, lojas do setor deram o sinal verde para promoções em itens diferenciados. O objetivo dos empreendimentos é atrair e conquistar mais clientes para alavancar as vendas em um período que, geralmente, registra forte demanda.

De acordo com o gerente da loja Cocil, Márcio Chacon, o leque de ofertas tem como carro-chefe itens de jardinagem e iluminação. “Há produtos que antes só eram encontrados por mais de R$ 15 e, hoje, estão com valores a partir de R$ 9,99. Mesmo focando nestes itens, acreditamos que os clientes que nos procurarem também serão estimulados a olharem outros produtos. O cliente dentro da loja sempre se sente motivado a comprar”, comenta.

Ainda conforme Chacon, mesmo com itens importantes estando em oferta, ainda não é possível mensurar quanto as vendas podem crescer durante esta temporada promocional. “O problema é que está difícil fazermos uma comparação, pois tivemos um ano com uma queda muito expressiva. Mesmo assim, no mês de novembro tivemos uma melhora entre 3% e 4%, o que é suficiente para nos deixar um pouco mais otimistas no que diz respeito aos números do setor”, avalia.

A Força Construtiva também está investindo em campanhas promocionais para alavancar as vendas e terminar o ano com uma marca positiva. “Já iniciamos algumas promoções nas nossas lojas. Em outubro, as vendas começaram a melhorar e novembro foi um mês excelente para nós”, afirma o gestor Belismar Dácio.

