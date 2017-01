Promoções facilitam o sonho do carro próprio

O sonho do carro próprio está mais próximo do consumidor manauense. As concessionárias da cidade estão com promoções para os clientes aproveitarem e limparem o pátio das lojas. As ofertas vão de descontos e bônus a facilidades nas condições de pagamento.

Quem for até as unidades da Braga Veículos, por exemplo, poderá encontrar carros com valores a partir de R$ 15 mil. “É uma campanha nacional da fábrica. Além disso, estamos vendendo modelos 2017 pelo valor de 2016 ainda e com taxa zero. Todas essas vantagens são um atrativo a mais para quem quer comprar o carro novo no início do ano”, afirmou a gerente comercial Adriana Silveira, da concessionária da rua Ramos Ferreira, no Centro.

Ela informou ainda que, nestes primeiros dias de 2017, todos os modelos registram uma boa procura. “Do mais popular ao carro de luxo. Todos os tipos de público nos procuram e compram carros novos e seminovos também”, comentou.

Na empresa, o modelo hatch mais vendido é o Onix, no valor de R$ 38,9 mil, enquanto que o sedan mais procurado é o Prisma, que custa a partir de R$ 43,9 mil. “O Onix é o mais vendido por ser um carro bem popular com características jovens e também com aspecto de quem quer o primeiro carro. Todos possuem novidades especiais e estão disponíveis para pronta entrega ou em trânsito”, explicou Adriana.

Na Via Marconi também há promoções para quem está em busca de comprar um carro. De acordo com o gerente de vendas Antônio Carlos Lima, a Fiat oferece bônus para os clientes.

Nas unidades da Via Marconi, os clientes podem encontrar o Fiat Mobi pelo valor de R$ 32 mil e a Fiat Toro Volcano por até R$ 127 mil. “Há veículos de todos os preços, para que possamos atender a todos os tipos de público. Os clientes já movimentam o nosso show-room”, destacou Antônio Carlos.

Vendas

Segundo o presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores do Amazonas (Sincodiv-AM), João Braga Neto, as empresas do setor trabalham os preços de 2016 nos modelos de 2017 para alavancar as vendas. “Sempre há uma ressaca de fim de ano. O estoque do ano passado também ainda está sendo trabalhado pelas lojas”, afirmou.

Para este ano, segundo Braga Neto, a estimativa é de que as vendas do setor possam aumentar em torno de 7%, em comparação ao ano passado. “Os consumidores estão em fase de negociação e escolhem o melhor momento para a compra”, enfatizou.

O bancário Luiz Borges já sonda o mercado. “Pretendo comprar um carro até o fim deste mês. Mas estou só de olho nos preços e pesquisando a melhor oferta”, salientou.

Alyne Araújo

EM TEMPO