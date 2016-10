Prometido para esta terça, cartão do Enem não é entregue a estudantes

Os estudantes que neste ano vão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão de esperar mais um dia pela divulgação dos cartões de confirmação do local da prova.

Há duas semanas, a diretora de planejamento do Ministério da Educação, Eunice Santos, anunciou que os cartões estariam disponíveis aos inscritos nesta terça (18), o que não ocorreu.

A assessoria de comunicação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nega que a data tenha sido previamente passada e, portanto, não reconhece o adiamento.

A nova previsão para a divulgação é a tarde desta quarta (19), quando o MEC realiza uma coletiva de imprensa.

A apresentação do cartão não é obrigatória no dia da prova, mas é nele que constam os detalhes sobre o endereço do exame, o nome da escola, a sala. Por isso, a 17 dias da prova, os alunos precisam receber as informações para se programarem. O Inep procura alocar cada participante em uma escola que fique a, no máximo, 30 km de sua residência.

A exemplo do ano passado, não haverá impressão de cartões de participação. Após publicadas, as informações estarão disponível via aplicativo e site do Enem.

O exame ocorre nos dias 5 e 6 de novembro. Mais de 8,5 milhões de estudantes inscreveram-se para a prova. As notas são usadas para ingresso da maioria das universidades federais.

Por Folhapress