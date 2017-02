Promessa do MMA, Estefani Rodrigues viaja para temporada de treino no RJ

Se no MMA masculino o Amazonas brilha como estrela principal, no feminino os ventos começam a soprar indicando que nossas potenciais lutadoras podem chegar ao topo. Exemplo disso é a lutadora Estefani Rodrigues, 28, que embarca para o Rio de Janeiro na madrugada da próxima segunda-feira (13), onde vai realizar um período de treinos, camp, na academia PRVT, da lutadora do UFC Jessica Bate-Estaca.

Com luta marcada no MR. Cage, no dia 11 de março, a atleta que soma quatro vitórias e uma derrota por pontos, vai aproveitar a temporada de quase 30 dias para aperfeiçoar as técnicas antes de entrar no octógono contra a baiana Barbara Gomes. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), apoia a atleta.

“Fui convidada pelo treinador da Jessica (Bate-Estaca), o Rafael Rego, para participar do evento. Ele perguntou se tinha interesse em ir para lá e aceitei. É uma oportunidade muito boa para a minha carreira. Quem sabe consigo me destacar. Vai ser uma oportunidade de ouro”, comemora.

Do Rio de Janeiro, a atleta segue para a disputa do Mr. Cage em Vitória da Conquista, na Bahia. O embate com a lutadora baiana, em defesa do cinturão peso mosca 61Kg, dá ânimo para a amazonense se destacar ainda mais no mundo do MMA.

“Lá (na academia do Rio de Janeiro) vou ter todo o apoio no treinamento de boxe, wrestling, jiu-jitsu, muay thai, na minha preparação física e tudo mais. É um caminho muito legal. Lá tem tudo e não vou precisar estar correndo de um lado para o outro”, disse.

Carreira

Entregue ao esporte desde os 15 anos, Estefani iniciou no jiu-jitsu onde conquistou diversos títulos amazonenses, incluindo de submission. Nos últimos três anos, a dedicação passou a ser total para o MMA. Até aqui, a lutadora conquistou títulos de expressivos no Amazon Talent, Champions Fight e Mr. Cage.

Com informações da assessoria