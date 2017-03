Projetos transformam e salvam vidas de ribeirinhos do AM

Projetos de energia solar com alternativas para diversos campos, desenvolvidos pelo Instituto Mamirauá, vêm transformando, facilitando e até salvando vidas de ribeirinhos de várias comunidades localizadas na região do Médio Amazonas, que anos atrás viviam literalmente do lado escuro da sociedade. Para os idealizadores dos projetos, esse é um meio de pressionar e sensibilizar os poderes públicos a investirem em ações que possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Segundo a entidade, um dos indicadores que motivaram inicialmente as ações do programa foram as altas taxas de mortalidade infantil, geralmente relacionadas aos baixos níveis de condições de vida, principalmente de saúde. A redução desses índices exige a continuidade das ações educativas para a saúde comunitária e da família, além de investimentos em infraestrutura voltados para a disposição adequada de dejetos humanos, sistema de abastecimento e tratamento de água e uso de energias alternativas para iluminação domiciliar e comunitária.

Em áreas consideradas remotas e de difícil acesso, a energia trouxe muito mais que uma simples iluminação proporcionada por uma lâmpada. No caso da comunidade Boa Esperança, as placas solares estão ajudando a reduzir, controlar e até mesmo a agilizar o tratamento dos casos da malária, que antes da instalação do sistema elétrico comunitário tinha altos índices no local.

“Antigamente, os ribeirinhos precisavam enfrentar quatro horas de viagem até o município de Tefé, dentro de uma voadeira que ia na velocidade de no máximo 40 quilômetros por hora, para fazer o exame e começar o tratamento contra a malária. Depois que instalaram as placas de energia solar na comunidade, as lâminas já podem ser mantidas no posto de saúde, os exames são feitos lá mesmo e o resultado sai praticamente na hora. Esse processo colabora muito para o início precoce do tratamento. Já tivemos relatos que as incidências da doença diminuíram bastante com a chegada da energia solar na região”, relatou Ademir Reis, técnico de energia solar do Instituto Mamirauá, órgão responsável pelos projetos.

Outras comunidades também saíram parcialmente da escuridão, ao serem contempladas com a implantação de placas de energia solar nos últimos anos. Ao menos 23 famílias da pequena região de São Francisco do Aricá, situada em Mamirauá, que nunca tinham visto dentro de casa uma lâmpada acessa, receberam, por meio de um convênio com a Universidade Federal de São Paulo (USP), kits com duas placas de iluminação individual, duas baterias, um controlador de energia e um injetor de carga.

Além de proporcionar um pouco mais de conforto aos ribeirinhos, os projetos estão ajudando na geração de renda e emprego. Devido a uma parceria com o Google, que cedeu três máquinas de fabricação de gelo, os moradores da comunidade de Vila Nova estão conseguindo conservar o pescado, as polpas de frutas e os alimentos de consumo pessoal. O sonho do progresso alcançou ainda os estudantes do vilarejo Nova Esperança. Nesse mesmo formato, as escolas que desenvolvem o projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberam o sistema de fornecimento de energia por meio das placas solares, possibilitando, assim, a inclusão do período noturno no calendário escolar.

Novo sistema de iluminação

Dando continuidade à ampliação do benefício, a equipe de pesquisa do Instituto Mamirauá estará implantando um projeto-piloto em uma comunidade próxima a Nova Esperança. A princípio, seis postes de iluminação serão instalados no local, levando em consideração a quantidade de ribeirinhos que moram nessa área, ou seja, 40 pessoas.

Caso seja aprovado o projeto, outras regiões que também não possuem rede elétrica receberão o sistema de iluminação comunitária por placas solares até o fim deste ano. De acordo com o instituto, dentre as 286 comunidades localizadas no Médio Solimões, apenas 153 contam com pequenos geradores funcionando poucas horas por dia. As demais 133 ainda vivem às escuras.

Finalizando, Ademir informou que ainda no segundo semestre deste ano, a segunda fase do projeto de energia solar para uso de rádios comunitárias, que precisou passar por processos de reedição após a troca de governo, estará sendo implantada em Mamirauá.

“Esse projeto já estava em pleno funcionamento, mas precisou se readequar ao novo sistema governamental. Ele continua em andamento, apenas precisando da aprovação para ser novamente implantado. A previsão era para março, mas garanto que até o fim deste ano, ele estará a todo vapor”.

Gerson Freitas

EM TEMPO