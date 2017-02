Projetos sociais aproximam policiais e comunidade em Manaus

O trabalho das polícias nos bairros tem ganhado novo significado. Além de garantir a segurança, policiais do Amazonas vêm desenvolvendo projetos sociais por conta própria em áreas consideradas de alta vulnerabilidade na capital, em uma parceria que busca promover a cidadania, combate ao uso de drogas, estímulo ao esporte, bem-estar e ainda o resgate da autoestima de crianças, adolescentes e mulheres.

Bairros como Cidade de Deus, Nova Cidade, Compensa, Educandos, Colônia Oliveira Machado, Lagoa Verde, Santa Etelvina e conjunto Viver Melhor 4, além das comunidades Fazendinha e Lago Azul, são exemplos de locais onde os resultados obtidos pelos projetos sociais dos PMs ajudaram a estreitar os laços com os moradores.

As iniciativas incluem apoio pedagógico, escolinhas de futsal, aulas de dança, música e lutas, além de ginástica para a terceira idade. Por meio de parcerias voluntárias, em que tudo é obtido à base de uma corrente virtuosa de doações de empresas e profissionais, os policiais promovem ainda passeios culturais, cursos básicos técnicos e até orientações psicológicas, entre outras. “Essa atuação tem profundos resultados sociais e vem mudando a forma de como a população interage com a polícia. O serviço voluntário mostra bem como os policiais do Estado estão engajados no crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade”, explicou o delegado-geral, Frederico Mendes.

Ações

Formada em matemática, a investigadora Monique Cruz dá aulas de reforço escolar para crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 13 anos, na comunidade Lago Azul, Zona Norte. Ela tira parte do seu tempo diário de descanso para ministrar oficinas de apoio no projeto “Memória Matemática” para estudantes que tenham dificuldades em entender os processos de cálculo e aritmética básicos. Este ano, o Memória Matemática deverá ganhar o reforço de duas outras servidoras da Polícia Civil, que vão ajudar a tocar o projeto, revezando-se a cada semana com língua portuguesa e redação.

“O projeto foi iniciado no começo de maio de 2015 e já atende a 58 alunos. Tudo começou depois que uma amiga que ainda é professora me contou da dificuldade no aprendizado de alguns jovens. Este ano, além da matemática, vamos treinar também leitura, interpretação de texto e ajudar a revisar questões para provas”, explicou Cruz.

Futsal

“Aqui a gente aprende que não basta ser bom de bola, tem de ser bom de livro”. A frase emblemática do pequeno Thiago Silva, 8, ilustra bem o que exige o projeto “Santa Bola”, criado e coordenado por PMs da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) há quatro anos. A iniciativa, atualmente sob a tutela, do capitão Wagner Alves, atende cerca de 450 jovens de 5 a 17 anos do bairro Santa Etelvina e conjunto Viver Melhor 4, ambos na Zona Norte.

“É um projeto específico para o público masculino, que ainda é o mais aliciado para o crime organizado. A ideia sempre foi complementar, com o acompanhamento dos pais, o horário livre dos jovens com futsal e futebol. Para seguir participando do projeto o requisito é manter uma média de aproveitamento na escola. Isso é uma forma de estimular os nossos jovens a estudar e tirar boas notas, mas não excluímos ninguém desse processo de resgate social. Por outro lado, fazemos ordem unida para sempre manter a ideia de comando, disciplina básica e a coesão do trabalho de equipe”, asseverou Wagner Alves.

Dança

Muito concorrida por moradores da Zona Norte, a Oficina de Ritmos do PM Eric Alves segue ao som de zumba, funk, axé, pop e hip hop. Cursando Educação Física, o instrutor ensina a manter o corpo por meio da dança na comunidade Fazendinha, bairro Cidade Nova, Zona Norte. “A atividade trabalha a criatividade, coordenação motora e sensibilidade. As oficinas são uma forma também de aproximar os pais dos alunos das ações de entretenimento. Vejo que eles sentem segurança ao ver que os filhos podem brincar na rua, onde acontecem as aulas”, explicou o PM.

A aposentada Maria de Lourdes Batista, 58, que frequenta as aulas de zumba do policial, assegura que o método de ensino mantém todos de alto astral. “São duas horas por semana que valem a pena. A gente se estressa no trabalho doméstico, mas nas noites de segunda e quarta-feira, todos já sabem, largo tudo para acompanhar as aulas de dança do professor”, completou Batista.

Atroari leva arte suave para crianças

Cada um dos projetos voluntários traz consigo a marca do auxílio para evitar a exclusão social, mas também elencam o resgate de interesses morais ligados ao respeito à família e à escola, valores éticos, respeito à diversidade religiosa e comportamental.

No bairro Cidade de Deus, Zona Norte, um grupo de policiais resolveu encampar a busca por esses valores e montou, em 2013, o projeto Atroari. A ação, que no início atraiu 45 participantes, hoje já contempla 120 crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos com aulas de jiu-jitsu em três horários diferenciados. Segundo o soldado Adriano Pacheco, todo o material, além dos lanches e local de treino, são frutos de doação ou arrecadações obtidas por meio de rifas.

“A gente faz questão de sempre manter diálogo com os pais sobre o desempenho dos jovens na escola, deixando claro que não queremos formar apenas atletas, mas cidadãos para a vida”, declarou Pacheco. Além de jovens da Cidade de Deus, o Atroari atrai ainda moradores dos bairros no entorno, como Alfredo Nascimento e Nova Cidade, entre outros.

Há quilômetros dali, no bairro Compensa 3, Zona Oeste, os benefícios do projeto “De Olho no Amanhã” já alcançam até jovens de municípios do interior, como o distrito de Cacau Pirêra, Manacapuru, Itacoatiara, Boa Vista do Ramos e Iranduba. Segundo o tenente Carpegiane Andrade, só no bairro da Compensa, onde é a sede do projeto, pelo menos 150 pessoas recebem suas instruções de jiu-jitsu diariamente.

“Além da Compensa, já temos núcleos nos bairros São Jorge e Dom Pedro. A gente usa a luta para ajudar na disciplina familiar e no comportamento cidadão. Muitos jovens chegam aqui com vícios sociais. É um trabalho difícil moldar comportamentos agressivos, mas é algo que temos tido sucesso”, explicou o tenente Carpegiane Andrade.

