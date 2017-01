Projetos de moradias vão diminuir déficit habitacional

Vários manauenses podem ser beneficiados com novos projetos voltados para a habitação feitos pela Secretaria Municipal de Habitação de Assuntos Fundiários (Subhaf) este ano. Além da continuidade do ‘Parque Residencial Manauara’, o projeto ‘Sempre ao seu Lado Habitação’ vai ajudar famílias na elaboração de projetos para a construção de residências.

O primeiro residencial, entregue em dezembro do ano passado, que contemplou 784 famílias, parece ter sido apenas o começo de um projeto mais amplo. Com a construção do ‘Manauara 2’, prevista para ser iniciada ainda no primeiro semestre deste ano, mais mil famílias devem ser beneficiadas.

“O ‘Manauara 2’ já está aprovado pela Caixa Econômica e em todos os órgãos da prefeitura. Estamos esperando, apenas, o lançamento da terceira fase do ‘Minha Casa, Minha Vida’, no próximo mês. Já conseguimos o terreno onde serão construídas as mil moradias”, garantiu o subsecretário da Subhaf, José de Arimatéia Viana, informando que a área fica no bairro Santa Etelvina e que as obras vão durar um período de 18 meses.

Fundo municipal

Para colocar os projetos em prática, Viana disse que o Fundo Municipal de Habitação poderá receber um aporte federal, via Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“A prefeitura é parceira da Suframa, então é justo que ela possa contribuir destinando um valor para o Fundo Municipal, para que possamos construir na área de habitação, inclusive, retirando famílias de áreas de risco”, falou.

Construção

Outro projeto da Subhaf é o “Sempre ao Seu Lado Habitação”, em funcionamento desde 2015, que ajuda famílias sem condições de reformar ou de elaborar um projeto para construção de suas residências. A obra familiar recebe suporte técnico de arquitetos e engenheiros.

“A partir daí, o cidadão vai dar entrada com o projeto no Instituto Municipal de Planejamento Urbano [Implurb] e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade [Semmas]. Caso seja aprovado, ele vai poder procurar uma instituição financeira para adquirir um empréstimo para construir ou reformar sua casa”, explicou Viana.

Gratuito

O subsecretário explicou que, mesmo não gerando custo algum à população, a procura ainda é baixa. Arimatéia alega que a falta de informação é o principal fator para essa baixa procura.

“Geralmente, as pessoas acreditam que vão pagar algum valor e, por isso, não procuram a sede da subsecretaria. Queremos esclarecer para a população que o projeto é grátis”, ressaltou.

Viana ainda disse que quem estiver com imóveis em situação irregular também terá a ajuda da subsecretaria. Segundo ele, facilidade e agilidade na regularização destes empreendimentos por meio do ‘Habite-se Simplificado’ também estão no alvo do trabalho da equipe que coordena. “Existem muitas exigências para o documento de um imóvel ser tirado. O prefeito está conversando com os seus secretários para facilitar essa tramitação”, disse.

Cartão Reforma

O governo federal lançou, em novembro do ano passado, o Cartão Reforma, que libera até R$ 5 mil para a reestruturação das residências familiares. E, em alguns dias, Viana pretende se reunir com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, para solicitar que boa parte dos cartões chegue a Manaus.

“Na reunião, vamos tratar também sobre quais critérios usar na questão da escolha das pessoas que serão beneficiadas”, falou.

Títulos definitivos

A Subhaf também está em parceria com o governo federal para que, em dois anos, sejam entregues 25 mil títulos definitivos em Manaus.

“Em breve, uma lei federal vai ajudar a desburocratizar todas as áreas que são griladas na capital. A dificuldade que os gestores têm é exatamente neste campo porque a matrícula não pertence ao poder público. Este será efetivamente um grande ano para a habitação em Manaus”, concluiu Viana.

