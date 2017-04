Projeto ‘Zona Azul’ deve sofrer novas alterações

O projeto do sistema de estacionamento rotativo de Manaus, composto por vagas regulamentadas e pagas, popularmente conhecido como Zona Azul, continua sem uma data definida para ser implantado, segundo informações do prefeito interino Marcos Rotta. Em trâmite desde 2010, o projeto já passou por algumas avaliações e deve sofrer novas alterações.

De acordo com Rotta, o processo de implantação já está em fase avançada, mas sem data para ser colocado em prática. O prefeito interino destacou que esse sistema é uma das prioridades do município, tendo em vista a democratização do estacionamento, sobretudo nesta fase inicial que será instalada no Centro. Rotta ressaltou que a intenção de Arthur Neto é, uma vez fomentando essa política no Centro, levar para outros bairros, como Educandos, Parque 10 e Ponta Negra. “A questão legal do processo está sendo estudada pela prefeitura. Assim que o prefeito Arthur Neto retornar ao poder municipal, ele deve tomar a decisão para que se possa implementar isso. Manaus carece e necessita dessa implantação do sistema. Mesmo sem uma previsão concreta, acredito que ainda este ano o Zona Azul esteja em pleno funcionamento”, disse Rotta.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Franklin Pinto, explicou que a implantação do sistema é de responsabilidade da Concessionária Amazonas, vencedora do processo licitatório, porém, é preciso que um novo estudo seja feito pelo município para que a abrangência do sistema atenda de uma forma mais ampla à população.

“O projeto inicial será instalado em uma determinada área da cidade. Essa implantação será feita pela concessionária. Só que a ideia do prefeito é de fazer um trabalho melhor, mais amplo. Então, está sendo feito um novo estudo para ter a implantação da base que atende de fato à população”, afirmou Franklin.

O Zona Azul será dotado de sensor implantado no asfalto, que vai detectar a hora em que o veículo estaciona. O cidadão interessado em utilizar uma vaga do Zona Azul poderá utilizar um cartão disponibilizado pela Concessionária, que será ofertado em pontos de venda.

Gerson Freitas

EM TEMPO