Projeto “Sonho de Menina” estimula autoestima de estudantes em Parintins

Com o projeto “Sonho de Menina”, a Escola Estadual Geny Bentes de Jesus, localizada no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), resgata a autoestima de estudantes que estão completando os 15 anos, oferecendo um tradicional baile de debutantes.

A iniciativa, criada em 2009, busca ainda incentivar a permanência das estudantes na escola, visto que para participar, as alunas precisam frequentar assiduamente as aulas e um bom rendimento escolar.

Neste ano, com o tema “Princesas”, o baile anual de debutantes foi realizado na última sexta-feira (16), no Clube do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), no município de Parintins e contou com a participação de 16 jovens estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da escola Geny Bentes.

A coordenadora do projeto, que também é gestora da escola, Ana Délia Pinheiro de Souza, explicou que o projeto social tem realizado o desejo de muitas jovens que sonham em comemorar o aniversário de 15 anos, momento em que estão deixando a adolescência e entrando na juventude.

“O objetivo desse projeto é levantar a autoestima das nossas estudantes que estão prestes a completar 15 anos de idade, principalmente aquelas que são de famílias carentes e não teriam condições financeiras para celebrar a data. Além disso, essa ação incentiva as alunas a ter disciplina, tirar boas notas e compromisso com os estudos”, afirmou a gestora.

Atividades durante todo o ano

Ainda segundo a gestora, Ana Délia, as ações do projeto “Sonho de Menina” acontecem durante todo o ano letivo, desde a reunião com os pais das alunas que têm interesse em participar do projeto, até a realização de palestras, oficinas, entre outras atividades.

“O projeto acontece durante todo o ano letivo e para preparar as estudantes, oferecemos palestras sobre a passagem da adolescência para a juventude; oficinas de maquiagem e penteados; ensaios para a coreografia que será apresentada no dia do baile; entre outras atividades”, contou.

Todas as estudantes escolhem ainda uma madrinha, pessoa que ficará encarregada de preparar a jovem para o dia do baile.

O projeto, além de envolver as estudantes, conta com a participação expressiva dos pais e da comunidade, que incentivam e colaboram para a realização do evento anual.

Administrada pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), a escola é uma unidade de ensino padrão, com 10 salas de aula, e oferece atendimento a 399 estudantes na modalidade de ensino fundamental (6º ao 9º ano), nos turnos matutino e vespertino.

Com informações da assessoria